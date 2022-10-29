Озвучена цена отдыха в популярной стране Южной Азии

Туры в островное государство выросли на 10 процентов, сообщает KONKURENT.RU.

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Такие данные сообщает Ассоциация туроператоров России. Так, согласно их сведениям, средняя стоимость путешествия в Шри-Ланку составляет от 150 до 200 тыс. руб.

Напомним, что власти островного государства приняли решение продлить срок действия виз для граждан России с одного до шести месяцев.

Правда, такой режим будет не постоянным – его действие закончится 25 июня следующего года. Сведения указаны в письме туроператора «Интурист», которое попало в редакцию РИА «Новости».

В документе также отмечается, что стоимость такой визы составит 35 долларов США «за один раз с целью продвижения индустрии туризма, пострадавшей из-за ситуации с пандемией COVID-19».