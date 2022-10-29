Япония для гурманов: лучшие и доступные блюда со всей страны

Япония покорила мир изобилием своих кулинарных изысков. Тысячи туристов со всего мира путешествуют по островам, чтобы насладиться уникальной природой и разнообразием фирменных блюд в разных префектурах.

Фото: Turizm Turizm

Остров Кашива, префектура Кочи

Видео дня

К югу от Сикоку — самого маленького из крупных островов Японии — примерно в 80 минутах полета от Токио находится префектура Коти, известная своими живописными пейзажами. Например, остров Кашива — небольшой остров, расположенный на юго-западной оконечности острова Кочи и популярный среди туристов благодаря кристально чистому океану.

Самым известным местным блюдом является Кацуо-но-татаки — слегка обжаренная рыба бонито. В ресторанах на ужин подают, как правило, семь блюд из местных продуктов, в том числе Кацуо-но-татаки и свинину Симанто, маринованную в традиционном соусе.

Скрытые христианские места в Нагасаки

Остров Кюсю находится в часе и 40 минутах лета от Токио. Это самый юго-западный из главных островов Японии, он состоит из семи префектур. Регион хорошо известен своими действующими вулканами, потрясающими пляжами и природными горячими источниками.

Северо-западное побережье Кюсю, Нагасаки, известно своей историей, связанной с христианством в Японии. В префектуре есть скрытые христианские места, которые все еще существуют и зарегистрированы как объекты Всемирного культурного наследия.

В ресторанах подают блюда с использованием соли с острова Гото, куда многие христиане бежали, когда их подвергали преследованиям за исповедание иной веры. Здесь предлагают свежего морского окуня, приготовленного по традиционной технологии, под названием «Готодзиме». Важно, что рыба берется только самая свежая.

Порт Немуро, Хоккайдо

Популярным местом в Токио является рыбный рынок Цукидзи. Это знаковое место для тех, кто ищет лучшие морепродукты в столице. Однако тем, кто хочет побывать на самом оригинальном рыбном рынке, советуем отправиться дальше, на Хоккайдо — один из самых холодных районов страны и самая северная ее точка.

Туристы здесь любят прогулки на свежем воздухе, занятия зимними видами спорта, такими как катание на лыжах и сноуборде. Кроме великолепных даров моря, на Хоккайдо чрезвычайно популярны такие блюда, как Джингисукан — местное фирменное блюдо, приготовленное из баранины или ягненка на гриле. Самый восточный город Хоккайдо — Немуро, расположенный более чем в шести часах езды от главного города префектуры Саппоро, хорошо известен портом Немуро, крупнейшим рыбацким портом Японии. Здесь нужно обязательно попробовать краба Ханасаки, привезенного с рыбного рынка в порту Немуро.