Спрос россиян на зарубежные поездки вернулся к прежним показателям

Спрос россиян на зарубежные путешествия вернулся к показателям начала сентября после его замедления, наблюдавшегося в конце сентября - начале октября текущего года. Об этом сообщили ТАСС в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные комиссии РСТ по авиаперевозкам.
"Эксперты комиссии выделили ряд тенденций. Первая - восстановление спроса на покупки зарубежных путевок. Там отметили, что интерес граждан к путешествиям зависит от информированности и определенности, отсутствие которых приводит к тому, что туристы занимают выжидательные позиции. Это прослеживалось в конце сентября - начале октября этого года, но сейчас спрос вернулся к показателям начала осени", - говорится в сообщении.
Эксперты подчеркнули, что в настоящее время на выездном туристическом рынке фиксируется дефицит перевозки, что приводит к росту цен на перелеты за рубеж. Если до пандемии средний чек на перевозку варьировался в районе $300-400, то сейчас он составляет $1 тыс. Это напрямую сказывается на стоимости туров.
В то же время в комиссии отметили, что за последние месяцы флот российских авиакомпаний для полетов за рубеж увеличился в два раза.
Растет и количество стран, с которыми у России открыто прямое авиасообщение. Сейчас для прямого перелета доступны 24 страны, но ожидается, что их будет гораздо больше. Наибольшим спросом среди россиян на осенне-зимний сезон пользуются поездки в Турцию, Египет и ОАЭ. Большим потенциалом обладают и страны Ближнего Востока, добавили в РСТ.