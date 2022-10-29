Спрос россиян на зарубежные поездки вернулся к прежним показателям

Спрос россиян на зарубежные путешествия вернулся к показателям начала сентября после его замедления, наблюдавшегося в конце сентября - начале октября текущего года. Об этом сообщили ТАСС в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные комиссии РСТ по авиаперевозкам.

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"Эксперты комиссии выделили ряд тенденций. Первая - восстановление спроса на покупки зарубежных путевок. Там отметили, что интерес граждан к путешествиям зависит от информированности и определенности, отсутствие которых приводит к тому, что туристы занимают выжидательные позиции. Это прослеживалось в конце сентября - начале октября этого года, но сейчас спрос вернулся к показателям начала осени", - говорится в сообщении.

Эксперты подчеркнули, что в настоящее время на выездном туристическом рынке фиксируется дефицит перевозки, что приводит к росту цен на перелеты за рубеж. Если до пандемии средний чек на перевозку варьировался в районе $300-400, то сейчас он составляет $1 тыс. Это напрямую сказывается на стоимости туров.

В то же время в комиссии отметили, что за последние месяцы флот российских авиакомпаний для полетов за рубеж увеличился в два раза.