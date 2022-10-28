Швейцарцы нацелились побить мировой рекорд по длине поезда

Состав со 100 вагонами длиной 1910 м проедет из Преды через Бергюн в Тусис. Директор Ретинской железной дороги Ренато Фашиати рассказал, что для этого путешествия выбрана ветка Альбула, являющаяся частью объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эта уникальная железнодорожная линия имеет спиралевидные туннели, что позволяет на некоторых участках видеть поезд сразу на нескольких уровнях.

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Попытку установить новый мировой рекорд будут освещать из трех студий 55 журналистов, прямая трансляция будет вестись с 19 камер, 5 из которых установят прямо на поезде, а также по одной - на вертолете и беспилотнике.