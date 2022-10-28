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1 час назад

Швейцарцы нацелились побить мировой рекорд по длине поезда

Мир новостей

Состав со 100 вагонами длиной 1910 м проедет из Преды через Бергюн в Тусис. Директор Ретинской железной дороги Ренато Фашиати рассказал, что для этого путешествия выбрана ветка Альбула, являющаяся частью объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эта уникальная железнодорожная линия имеет спиралевидные туннели, что позволяет на некоторых участках видеть поезд сразу на нескольких уровнях.

Швейцарцы нацелились побить мировой рекорд по длине поезда
Фото: Мир новостейМир новостей

Попытку установить новый мировой рекорд будут освещать из трех студий 55 журналистов, прямая трансляция будет вестись с 19 камер, 5 из которых установят прямо на поезде, а также по одной - на вертолете и беспилотнике.

Фашиати также подчеркнул, что управление самым длинным в мире поездом на сложном маршруте — это новаторский опыт. Сто вагонов должны добраться со всех концов кантона до нужного места и вовремя вернуться в свою зону эксплуатации после испытания.

Заграница,ЮНЕСКО,
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