Что ждет туристов в Таиланде после пандемии

С начала октября после снятия антиковидных запретов в Таиланд начали приезжать иностранные туристы, среди которых есть и россияне. Как встречают путешественников в курортном городе Хуахин, узнал корреспондент TourDom.ru.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

В ожидании туристов

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Инфраструктура курортного города понесла немалые потери от закрытия страны в пандемию коронавируса. Видно, что часть объектов размещения закрыта: прежде всего гестхаусы и мини-отели. В работающих гостиницах предлагают скидки и возможность заплатить в 2 раза меньше стандартного прайса при условии длительного пребывания. Исключение составляют, пожалуй, пятизвездочные отели.

Еще одна примета исхода туристов во времена запретов – железные жалюзи на торговых точках и кафе. Некоторые из них выставлены на продажу или на сдачу в аренду, где-то идет ремонт. Зато повсеместно ждут клиентов массажные салоны. В немногочисленных открытых ресторанчиках – живая музыка по вечерам, а в ночных клубах – вечеринки.

В городе есть несколько торговых центров и супермаркетов и много магазинов шаговой доступности 7-Eleven и Family Mart, работающих круглосуточно. Только вот пиво и спиртные напитки в них не продают после полуночи.

Обстановка на курорте

Несмотря на отмену ковидных ограничений, персонал в сфере услуг и большинство горожан ходят в масках. Иностранцы – без масок, и к этому окружающие относятся спокойно. Отношение к туристам доброжелательное. И чуть шире улыбка, когда говоришь, что приехал из России.

На улицах вполне безопасно, правда, по вечерам даже в центре малолюдно. Нигде не видно полицейских и вообще людей в форме. Только проходя мимо полицейского управления, понимаешь, что где-то они несут свою службу.

Нередко здания требуют косметического ремонта: если освежить внешний вид, то город станет ярче. Проблема – наличие тротуара только на центральной улице, в остальных местах пешеходы делят дорогу с транспортом. При этом везде чисто, нет мусора, во многих местах запрет на курение.

Ночной рынок

Одно из мест притяжения в Хуахине – ночной рынок в центре на улочке Hua Hin 72. Каждый вечер здесь разворачивают палатки с местными поделками и текстилем, а также китайским ширпотребом.

Широко представлен местный фастфуд – порции по цене 10–50 бат (1 бат – примерно 1,6 руб.). Впечатляет выбор морепродуктов в открытых кафе, где готовят на гриле. Например, килограммовый лобстер подадут за 1500 бат, а кило огромных тигровых креветок – за 300 бат. В меню есть лангусты, устрицы и другие дары моря.

Очень скромный выбор фруктов. Небольшой очищенный ананас стоит 25 бат, а килограмм манго – от 100 бат. Дуриан – 300–400 бат за маленькие дольки также очищенного плода. А тарелочка с дольками джекфрута – 40–50 бат.

Море и пляж в Хуахине

Практически вся прибрежная полоса в Хуахине представляет собой пляж. Правда, надо отыскать проход к морю среди сплошной застройки. Вполне оборудованный – Центральный пляж рядом с отелем Hilton. Слева от входа – несколько плотных рядов шезлонгов под зонтиками (стоимость места – 100 бат). Южным называют пляж за горой Као Такиаб – это почти у границы города.

На нескольких километрах между этими пляжными зонами загорают и купаются обитатели расположенных на побережье отелей, гестхаусов и жилых комплексов. За редким исключением здесь нет никакой инфраструктуры – только море и песок, а тень от деревьев появляется около 15 часов дня. Приятная новость – пляж чистый.

Под ногами – мелкий, не крупнее манки, песок и пологий спуск в воду. Сюда уже приехали туристы с маленькими детьми. В Сиамском заливе есть небольшие приливы: вода может заливать практически весь песчаный берег, прижимая отдыхающих к зоне застройки.

Если хочется экзотики

Развлечений на курорте не очень много, однако их можно подобрать на любой вкус. Например, прокатиться на лошади на Центральном пляже – 400 бат за 20 минут. Там же есть водные скутеры и «бананы». На кайт-станциях – обучение экстремальному виду спорта.

Рядом с отелем Holiday Inn расположен аквапарк Vana Nava. Водные аттракционы на разный возраст для клиентов гостиницы – бесплатно. Для всех остальных полный пакет, включающий обед по системе «шведский стол», шкафчик для одежды, полотенце, по состоянию на октябрь – за 1250 бат, для ребенка – 900 бат.

А если хочется экзотики, то с 1 ноября можно будет поискать диких слонов в Elephant Observatory Site, что в национальном парке Куйбури. Администрация сообщает, надо обязательно заранее заказать на сайте парка пикап, который вмещает до 8 человек, и переводчика. Услуга стоит 850 бат, дополнительно – входной билет по 200 бат на персону, детям – за полцены.

Покормить прирученных слонов туристы ездят в Hutsadin Elephant Foundation. К сожалению, больше нет возможности прокатиться на слонах, как было до пандемии в Elephant Village. В пригороде также есть небольшой зоопарк Hua Hin Zoo.

Чтобы добраться до всех объектов, удобнее всего заказать трансфер в отеле.

Сонгтео – бюджетный проезд

В городе только одна центральная улица, идущая вдоль побережья с севера на юг. Весь общественный транспорт представлен именно здесь. Есть четыре маршрута сонгтео – маршруток в виде грузовичков с крышей. Их отличают по цветам, проезд стоит 15 бат, на длинные дистанции – дороже.

В качестве такси – похожие на сонгтео машины с табличкой Taxi, в пассажирский кузов которых могут сесть до 6–8 человек. Для индивидуальных поездок удобны мототакси – фактически это тук-тук на четырех пассажиров. Стоимость проезда договорная. Например, из центра города до горы Као Такиаб (порядка 7 км) и обратно водитель запрашивал непомерные по местным меркам 500 бат, так что выход – это торговаться.

Нужны баты

В ходу только местные деньги – баты. Кое-где принимают карты UnionPay с безналичной оплатой. В туристических местах достаточно банкоматов для снятия наличных. Однако туристам для уверенности лучше иметь наличные доллары или евро.

Когда ближайший обменный пункт или банк не работает в выходной день – это не проблема. Каждый день открыто, например, отделение Bangkok Bank возле ТЦ Market Village. В данном комплексе и ТЦ Bluport есть ежедневно работающие обменные пункты.

В частности, у меня в этом отделении банка приняли стодолларовые купюры образца 2006 года. Курс обмена – 37,87 за доллар, что было всего на полбата меньше котировки местного ЦБ. При этом в обменнике аэропорта Суварнабхуми доллары покупали на 6% дешевле.

Как попасть в Хуахин

Обычно российские туристы прилетают в столичный аэропорт Суварнабхуми. Отсюда до Хуахина немногим более двухсот километров. В частности, прямо из аэропорта ходит автобус (проезд 325 бат). Проезд на такси будет стоить около 2 тыс. бат в зависимости от класса машины.

С железнодорожного вокзала Hua Lamphong в Бангкоке несколько раз в день отходят поезда, проходящие через этот городок. Стоимость проезда 50–200 бат в вагонах разного класса. Есть автобусное сообщение с Паттайей. А вот паромная переправа, которая раньше соединяла два курорта, в настоящее время закрыта.