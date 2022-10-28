«Ожидала другого»: россиянка о «гламурном» курорте Турции

Российская блогерша, живущая в Турции, побывала на отдыхе в Каше и описала курорт словами «ожидала другого». Своими впечатлениями от посещения города она поделилась в блоге «Мама на море» на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам путешественницы, она всегда представляла Каш как «гламурный и очень дорогой курорт для европейских туристов». Автор блога подтвердила, что место действительно многолюдное — она удивилась, как много туристов приехало на отдых в конце октября. Однако, как объяснила девушка, некоторые ее ожидания разошлись с реальностью.

«К красоте Каша тоже вопросов никаких нет. У нас в Кемере природа ничуть не хуже, поэтому особого эффекта в этом плане Каш лично на меня не произвел. Раз в год для разнообразия съездить можно, но не более того», — прокомментировала нежелание возвращаться россиянка.

Кроме того, блогерша развенчала миф по поводу «дороговизны» курорта. Так, она заверила, что семья из трех-пяти человек может найти «классный отель с шикарным видом на море» всего за 750-1000 лир (2,4-3,3 тысячи рублей). Помимо прочего, ее приятно удивило доступные цены в местных ресторанах.