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5 минут назад

Россиянин побывал на «незаезженном» курорте Египта и остался в восторге

Lenta.ru

Российский турист побывал на не самом популярном курорте Красного моря Марса-Аламе и остался в восторге от отдыха. В

Россиянин высказался о непопулярном курорте Египта
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь путешественник опечатлениями от отпуска в Египте он поделился с порталом «Тонкости туризма».

В первую очередь путешественник отметил, что курорт славится подводным миром, который по красоте и богатству превосходит знаменитый заповедник Рас-Мохаммед в Шарм-эш-Шейхе. Так, россиянина восхитил высокий уровень дайвинг-центра в отеле, а именно новое оборудование, «до мелочей продуманные локации» и профессиональные инструкторы. Кроме того, на ресепшн можно было посмотреть каталог опасных рыб, которых не стоит трогать руками.

«Еще из плюсов — это пустынные пляжи, отсутствие толп туристов, качественные и аутентичные сувениры, а не китайское барахло, а также привлекательные цены. Новая незаезженная "экскурсионка" (опять же, цены адекватные), Вади-Хаммамат и Абу-Симбел, например», — рассказал о преимуществах места читатель портала.

Тем не менее турист признался, что до Марса-Алама приходится добираться автобусом из Хургады, так как прямых рейсов из России на курорт нет, а перелет внутренними авиалиниями сложно состыковать с пакетными турами. Восемь дней отдыха в пятизвездочном отеле обошлись ему в 115 тысяч рублей на двоих.

«Хорошо отдохнули, но дорога, конечно, пока сложная. Если вы не любите дайвинг и экскурсии, то лучше пока не выбирать это направление — будете разочарованы», — предупредил россиянин.

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