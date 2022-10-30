Что посмотреть осенью в Абхазии за 1 день: видео

Абхазия - отличное направления для отдыха не только летом. Хорошо провести время там можно в любое время года, в том числе осенью и зимой. В ноябре в Абхазии стоит достаточно теплая погода. Температура колеблется от 11 до 16 градусов тепла. При этом еще не так ветрено и нет обильных осадков.

Блогер с ником @marieontheway рассказала в своем TikTok-аккаунте, что посмотреть в Абхазии, если есть всего один день. Например, по словам девушки, можно поехать в Рицинский реликтовый национальный парк, где находится знаменитое озеро Рица, посмотреть на самшитовый лес и дачу Сталина.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее, чем заняться в Абхазии.