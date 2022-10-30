Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+16° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
59 минут назад

Что посмотреть осенью в Абхазии за 1 день: видео

Мира Маркина

Абхазия - отличное направления для отдыха не только летом. Хорошо провести время там можно в любое время года, в том числе осенью и зимой. В ноябре в Абхазии стоит достаточно теплая погода. Температура колеблется от 11 до 16 градусов тепла. При этом еще не так ветрено и нет обильных осадков.

Блогер с ником @marieontheway рассказала в своем TikTok-аккаунте, что посмотреть в Абхазии, если есть всего один день. Например, по словам девушки, можно поехать в Рицинский реликтовый национальный парк, где находится знаменитое озеро Рица, посмотреть на самшитовый лес и дачу Сталина.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее, чем заняться в Абхазии.

Жители Абхазии пожаловались на поведение россиян

Ранее мы показывали ролик о том, что нужно знать об Азербайджане перед поездкой в страну.

Заграница,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители