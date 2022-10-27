Какие заграничные курорты могут позволить себе туристы на Новый год

После полной остановки продаж туров в 20-х числах сентября есть положительные изменения – интерес к путешествиям за границу увеличивается. Об этом корреспонденту TourDom.ru сообщили представители нескольких крупных турагентств.
Любовь Воронина («Слетать.ру») рассказала, что по заграничным направлениям первое место по продажам занимают египетские курорты. Из всех реализованных туров на их долю приходится 24%. На втором месте идут Эмираты – 12% и замыкает тройку лидеров Турция (6%).
В Level.Travel отметили, что на Египет приходится 32% продаж со средним чеком 181 400 руб. (причем этот показатель вырос за год на 37%). На втором месте – Шри-Ланка, которую на Новый год выбирают 18% туристов. Средняя стоимость тура – 260 тыс. руб. (на 44% выше, чем на прошлые новогодние праздники). Замыкают тройку лидеров – всесезонная Турция и российские курорты, оба направления составляют по 16% продаж новогодних праздников.
Также о восстановлении продаж рассказали турагенты в закрытом телеграм-канале для экспертов турбизнеса «Крыша ТурДома В2B». Кроме Египта туристы проявляют интерес к Таиланду и Мальдивам.
Несмотря на то что в турагентствах традиционно покупают в основном туры за рубеж, продаются сейчас и новогодние поездки по России. Кто-то из клиентов предпочитает отдыхать в Сочи, другие рассматривают Калининград, Устюг и Байкал. Популярность Краснодарского края отметили в Level.Travel. По данным компании, новогодние туры в Турцию обходятся почти в 3,5 раза дороже, чем на российские курорты, – 187 тыс. против 54 тыс. руб. Интересно, что отдых в Турции за год подорожал на 67%, а на российских курортах – только на 36%. Это можно объяснить значительным удорожанием авиаперевозки за рубеж.
Ранее позитивную тенденцию к восстановлению продаж отметили в туроператорских компаниях.