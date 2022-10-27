Какие заграничные курорты могут позволить себе туристы на Новый год

После полной остановки продаж туров в 20-х числах сентября есть положительные изменения – интерес к путешествиям за границу увеличивается. Об этом корреспонденту TourDom.ru сообщили представители нескольких крупных турагентств.

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Любовь Воронина («Слетать.ру») рассказала, что по заграничным направлениям первое место по продажам занимают египетские курорты. Из всех реализованных туров на их долю приходится 24%. На втором месте идут Эмираты – 12% и замыкает тройку лидеров Турция (6%).

В Level.Travel отметили, что на Египет приходится 32% продаж со средним чеком 181 400 руб. (причем этот показатель вырос за год на 37%). На втором месте – Шри-Ланка, которую на Новый год выбирают 18% туристов. Средняя стоимость тура – 260 тыс. руб. (на 44% выше, чем на прошлые новогодние праздники). Замыкают тройку лидеров – всесезонная Турция и российские курорты, оба направления составляют по 16% продаж новогодних праздников.

Также о восстановлении продаж рассказали турагенты в закрытом телеграм-канале для экспертов турбизнеса «Крыша ТурДома В2B». Кроме Египта туристы проявляют интерес к Таиланду и Мальдивам.

Несмотря на то что в турагентствах традиционно покупают в основном туры за рубеж, продаются сейчас и новогодние поездки по России. Кто-то из клиентов предпочитает отдыхать в Сочи, другие рассматривают Калининград, Устюг и Байкал. Популярность Краснодарского края отметили в Level.Travel. По данным компании, новогодние туры в Турцию обходятся почти в 3,5 раза дороже, чем на российские курорты, – 187 тыс. против 54 тыс. руб. Интересно, что отдых в Турции за год подорожал на 67%, а на российских курортах – только на 36%. Это можно объяснить значительным удорожанием авиаперевозки за рубеж.