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2 часа назад

Почему не стоит ехать в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Мария Каткова

В Египте есть два самых популярных курорта, где всегда отдыхают большинство туристов, но стоит рассмотреть и другие пляжные направления в этой стране. О том, почему не стоит рассматривать Хургаду и Шарм-эш-Шейх для отдыха — в материале “Рамблера”.

Почему не стоит ехать в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Как известно, эти курорты привлекают большинство туристов. Они имеют развитую инфраструктуру и хорошие отели. Кроме того, если вы берете путевку через туроператора, они подскажут вам гостиницу, соответствующую вашим требованиям. Однако более опытные туристы советуют рассмотреть другие курорты Египта: Макади Бэй, Марса Алам, Эль Гуна, Сома Бэй и другие.

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Очень много туристов

Так как Хургада и Шарм-эш-Шейх пользуются большой популярностью, в сезон туда приезжает очень много туристов. Отели буквально ломятся от людей, поэтому большинство путешественников заранее бронируют путевки туда. Если вы хотите быстро улететь на эти курорты в сезон, сделать у вас этого не получится. Все лежаки у бассейнов занимают еще с утра, а на ужин перед рестораном скапливается очередь. На экскурсии набиваются полные автобусы, а по вечерам в городах практически не видно местных.

Поэтому если вы хотите спокойный и тихий отдых, вам точно стоит рассмотреть менее популярные курорты Египта. Хургада и Шарм-эш-Шейх очень загружены в сезон.

Завышенные цены

Хургаду и Шарм-эш-Шейх можно сравнить с брендовой одеждой, за которую переплачивают многие люди. При планировании путешествия туда, есть риск сильно переплатить за проживание лишь из-за того, что вы живете на популярном курорте. Как заявляют туристы, цены на проживание на менее популярных курортах могут быть ниже на 30-50% от стоимости. Отельеры делают это для того, чтобы привлечь побольше туристов в регион и сделать гостиницы более привлекательными.

Однообразные отели

Если вы будете листать отели в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, то обратите внимание на то, что они все примерно одинаковые и предлагают услуги, которые друг от друга не отличаются. В других курортных городах отели стараются выделиться, например, разнообразием блюд, ресторанов или услуг. Приезжая на новый курорт, вы однозначно получите новый опыт, так как каждая гостиница старается выделиться и составить конкуренцию более популярным отелям.

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