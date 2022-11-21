Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+2° в 
USD 60.74EUR 62.12
Войти в почту
1 час назад

Почему в Египте нельзя купаться ночью

Мария Каткова

На многих пляжах Египта можно заметить таблички о том, что купание после захода солнца запрещено. Также гиды предупреждают туристов о том, чтобы те лишний раз не заходили в воду без надобности. Это связано в том числе и с богатым подводным миром Красного моря.

Почему в Египте нельзя купаться ночью
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Местные власти также запрещают заходить в море после захода солнца и ставят соответствующие таблички на общественных пляжах. На некоторых курортах Египта запрещают заходить в воду после 18:00.

На Красное море многие едут для того, чтобы полюбоваться местной фауной. Не просто так в Египте развито ныряние с аквалангом и погружение на глубину. Некоторые туристы просто ныряют в масках и защитных очках, чтобы посмотреть на разноцветных рыб и кораллы.

Стоит ли ехать в Египет в ноябре

Однако фауна Красного моря не только красива, но и опасна. Дело в том, что после захода солнца просыпаются рыбы-хищники, которые могут быть опасны для человека. Вас не предостерегают от акул, а от ядовитых рыб и морских обитателей, которые могут задеть вас своим ядом. Не менее опасны и морские ежи.

Дело в том, что днем они часто прячутся в коралловых рифах, под камнями или зарываются в песок, поэтому вероятность контакта с ними гораздо ниже, чем ночью. Также по вечерам часто бывают приливы, которые приносят не только морских обитателей, но и грязь из открытого моря.

Таблички с запретом стоят не на всех пляжах, но даже если вы ее не увидели, будьте аккуратны при купании ночью, и если есть такая возможность, то в воду лучше не заходить. Если вы встретились с морским обитателем, сначала рассмотрите его, чтобы понять, насколько он может быть ядовит, а потом обращайтесь за медицинской помощью.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители