Почему в Египте нельзя купаться ночью

На многих пляжах Египта можно заметить таблички о том, что купание после захода солнца запрещено. Также гиды предупреждают туристов о том, чтобы те лишний раз не заходили в воду без надобности. Это связано в том числе и с богатым подводным миром Красного моря.

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Местные власти также запрещают заходить в море после захода солнца и ставят соответствующие таблички на общественных пляжах. На некоторых курортах Египта запрещают заходить в воду после 18:00.

На Красное море многие едут для того, чтобы полюбоваться местной фауной. Не просто так в Египте развито ныряние с аквалангом и погружение на глубину. Некоторые туристы просто ныряют в масках и защитных очках, чтобы посмотреть на разноцветных рыб и кораллы.

Однако фауна Красного моря не только красива, но и опасна. Дело в том, что после захода солнца просыпаются рыбы-хищники, которые могут быть опасны для человека. Вас не предостерегают от акул, а от ядовитых рыб и морских обитателей, которые могут задеть вас своим ядом. Не менее опасны и морские ежи.

Дело в том, что днем они часто прячутся в коралловых рифах, под камнями или зарываются в песок, поэтому вероятность контакта с ними гораздо ниже, чем ночью. Также по вечерам часто бывают приливы, которые приносят не только морских обитателей, но и грязь из открытого моря.