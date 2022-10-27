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1 час назад

Блогер назвала раздражающие россиян обычаи и привычки жителей Турции

Lenta.ru

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова раскрыла, что больше всего раздражает в Турции ее соотечественников, которые приехали в республику на ПМЖ или на зимовку. Личным опытом она поделилась в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Названы раздражающие россиян привычки жителей Турции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Путешественница рассказала о случае в одном из почтовых отделений Турции. Внимание автора блога привлекла русская туристка, которая громко возмущалась, что сотрудники службы не говорят на русском, а после вышла из себя, узнав, что в почтовой кассе закончились наличные. Местный житель, который знал русский язык, попытался успокоить женщину, однако в ответ получил истерику, насколько путешественнице непривычно видеть такой уровень сервиса.

«А еще многие жалуются на утренний призыв к молитве. Причем делают это открыто и не стесняясь: проходят днем мимо мечети, демонстративно закатывают глаза, показывают на нее рукой и говорят, как она их "ночью разбудила"», — назвала еще одну претензию россиян Коновалова, отметив, что подобное поведение — проявление неуважения к важнейшему обычаю мусульман.

Кроме того, блогершу возмутили жалобы соотечественников на местных жителей, которые прикармливают уличных кошек, отключение в республике российской банковской системы «Мир», «нулевой сервис» в кафе и «бардак» в госучреждениях. По ее наблюдениям, многие россияне также недовольны турецким менталитетом, «жирной» национальной кухней, выбором развлечений в стране, дорожным движением и другими аспектами жизни.

«Есть вещи, которые можно обсуждать. Например, что в Турции дорогой бензин, высокие цены на те или иные продукты, что электричество постоянно дорожает и тому подобное. Это факты, а не претензии. Туристам и переезжающим будет полезно их знать», — посчитала девушка.

В заключение россиянка призвала соотечественников уважать турецкие обычаи, культуру и местных жителей, а также не лезть «в чужой монастырь со своим уставом». По ее мнению, туристы должны принимать порядки той страны, где они находятся.

Заграница,Почта России,
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