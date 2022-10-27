«Секс-туризм — пожалуйста»: россиянка о поездке на Кубу

Российская туристка побывала на Кубе и рассказала, что за два пандемийных года ситуация с отдыхом на острове «особо не изменилась». Впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Путешественница раскрыла, что отдых на острове Свободы обошелся ей дорого — за десять дней в трехзвездочном отеле с завтраками она отдала 203 тысячи рублей на двоих. По ее словам, несравненными плюсами поездки стал «океан под ногами», успокаивающий круглосуточный шум волн, а также то, что каждый турист здесь может найти что угодно по своему вкусу.

«Каждый найдет то, что ищет: хотите грязь, вонючие улицы и старые отели? Пожалуйста! Секс-туризм, бедность и трущобы — и это тут есть! Но и райские пляжи, общительные местные, природные красоты, сигары и отличный ром тоже имеются. Каждый выбирает по себе...» — описала обстановку на карибском курорте читательница портала.

Кроме того, туристка порекомендовала останавливаться в бунгало, а не в гостиничных номерах. Так, несмотря на муравьев и комаров, а также недолгие отключения воды, она наслаждалась «личным куском пляжа» у жилища и видом из окон. Также она заметила, что разница в цене экскурсий у гидов при отеле и в местных турагентствах «совсем небольшая», а алкоголь, по ее наблюдениям, качественный «даже в самых простых отелях».