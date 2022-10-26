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3 часа назад

Уже шесть стран Евросоюза закрыты для россиян

Ревизор.ru

Чехия выступила шестой из 27 стран Евросоюза, закрывших въезд для россиян с действующим "шенгеном", пишет "Коммерсант". Со вчерашнего дня, 25 октября, республика не впускает через внешние границы наших сограждан, независимо от того, какой страной, в том числе европейской, выдана виза.

Уже шесть стран Евросоюза закрыты для россиян
Фото: Ревизор - культураРевизор - культура

Напомним, в прошлом месяце въезд по краткосрочным шенгенским визам (включая выданные не в России) для жителей нашей страны закрыли Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия. Исключения оставили лишь по "родственным" визам, виду на жительство и представителям дипломатического корпуса.

Издание проанализировало ситуацию. В ЕС государств. Не все они "закрыли двери" для россиян. Однако процесс получения краткосрочной шенгенской визы усложнился и подорожал: визовый сбор стал 80 евро вместо 35. К выдаче многократных виз стали подходить строже. Некоторые страны в одностороннем порядке утвердили собственные ограничения: скажем, Германия, Словения и Мальта запрашивают медицинские страховки, оформленные в Евросоюзе. А Еврокомиссия предложила странам ЕС пересмотреть практику признания ранее полученных россиянами виз, которых, по сегодняшним подсчетам, остается около миллиона. В настоящий момент въезд с "шенгеном" для наших туристов возможен в большинство европейских государств, но все сложнее продилть и получить визу.

Если "совет" Еврокомиссии в "Старом свете" воспримут, не исключены новые ограничения для любителей путешествий.

Заграница,Коммерсант,Еврокомиссия,ЕС,
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