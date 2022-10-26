Когда Китай откроется для туристов

Возобновления турпоездок в Китай ждут и представители бизнеса, и туристы. Это направление закрыто для гостей из России с марта 2020 года. Есть ли надежда, что ситуация изменится в ближайшее время?

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Предпосылки к оптимистичному сценарию разглядел директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко. Он обратил внимание, что в сентябре на Всероссийском туристическом форуме в Хабаровске нашим туристам, казалось, обещали близкие перспективы. «Атташе по туризму посольства в России на той встрече сказала, что до конца года у Китая есть намерения разрешить въезд по организованным российским группам туристов».

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Вероятно, причиной таких откровений со стороны дипмиссии стало обещание правительства КНР о скором снятии ограничений на въезд, данное за неделю до этого события на Дальнем Востоке. Впрочем, принимать такие решения до XX съезда Коммунистической партии Китая и переизбрания главы КНР вряд ли бы кто решился. Но и сейчас, когда он уже состоялся, ничего не изменилось. «Я внимательно следил за съездом КПК, чтобы понять, будет партия продолжать политику нулевой терпимости (к коронавирусу. – Ред.) или нет. Пока сказали – будет. Какое развитие получит ситуация, исходя из этих противоречий, никто не знает».

Эксперты по туризму, работавшие с Китаем, считают, что назвать даже приблизительную дату возобновления турпоездок пока нельзя. С одной стороны, из Поднебесной есть некие сигналы, с другой – в реальности надежд на открытие страны для туризма там никто не давал. Более того, кроме коронавируса, в Китае еще следят и за санкциями – в мае страна закрыла свое воздушное пространство для российских авиакомпаний, эксплуатирующих зарубежную технику.

И все же открытия Китая в России очень ждут. Во-первых, туроператоры получили бы наконец возможность исполнить обязательства по турам, не состоявшимся из-за пандемии. «Людям необходимо понять, что вернуть деньги может только живой оператор. Если сейчас массово обязать операторов исполнять судебные решения, то мы не просто не получим возврата, но ещё и не сохраним туроператора», – объясняет Александр Осауленко.

Во-вторых, открытие границ Китая стало бы хорошим толчком и для подъема въездного туризма России. Поток путешественников из дружественной страны нужен гостиничному бизнесу. Заинтересованы в расширении международных маршрутов и авиаперевозчики. Правда, по словам экспертов, если о возможности групповых туров на въезд хотя бы говорилось в положительном ключе с тех или иных трибун, то о выезде своих граждан за пределы страны в Поднебесной речи пока что не шло.