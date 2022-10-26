«Дешево и хорошо не бывает»: россиянин об отдыхе в Таиланде

Посетивший Таиланд россиянин описал поездку словами «дешево и хорошо не бывает» и перечислил практические советы по экономии в стране. Своим опытом турист поделился с порталом «Тонкости туризма», его отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам путешественника, в первую очередь по приезде в королевство следует купить сим-карту в аэропорту и подключить интернет, чтобы пользоваться местными мобильными приложениями по заказу такси, например, Grab. При этом стоит обратить внимание, что в Бангкоке лучше заказывать такси со счетчиком — обходится дешевле.

Также сберечь средства поможет взятый напрокат скутер.

«Арендовали скутер, цены начинаются от 200 бат в сутки (в залог просят паспорт либо 2000 бат). Литр бензина — 32 бата (50 рублей). Чтобы понимали, мы проехали примерно 100 километров на скутере Honda 150Max и траты на бензин составили примерно 130 бат (200 рублей)», — порекомендовал читатель портала.