Сколько стоит отдых знаменитостей на Мальдивах

Километры пляжей на краю света, сказочный подводный мир, лазурный берег и необитаемые острова — кто сказал, что рая на земле не существует? Super прошелся по любимым мальдивским развлечениям знаменитостей и узнал, правда ли, что они по карману лишь жителям звездного олимпа.

Фото: Super.ru Super.ru

На краю света

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Еще 50 лет назад никто (в том числе голливудские звезды) не знал о существовании сотни маленьких остров в Индийском океане. Страна держалась на рыболовстве: местные ловили рыбу и ели буквально все, что росло на деревьях. Ситуация изменилась, когда итальянский турагент Джордж Корбин повстречал на Шри-Ланке сотрудника мальдивского посольства Ахмеда Насима и заверил его, что привезет на Мальдивы туристов. Первые посетители влюбились в кристально чистый океан, белый песок и богатый подводный мир. В 1972 году в стране появился первый курорт.

Сейчас Мальдивы — одно из самых популярных направлений для отдыха на планете, особенно его ценят знаменитости и гости из арабских стран. Из 1200 островов обитаемы только 200, примерно на половине из которых живет коренное население.

Super отправился на три популярных люксовых курорта, чтобы рассказать вам о деталях мальдивского отдыха знаменитостей, а главное — выяснить, может ли позволить себе подобную программу простой смертный.

Летают на гидросамолетах

Неважно, рядовой вы турист или суперзвезда, при выходе из самолета вас встретит и проводит до остановки трансфера менеджер отеля. Добраться до гостиницы можно на гидросамолете — местной (и отнюдь не бюджетной) «маршрутке». Он набирает высоту 300 метров и дает возможность полюбоваться на голубые лагуны с воздуха. Средняя стоимость местных видов транспорта (например, лодки или самолета) варьируется от 100 до $600 на человека, поэтому закладывать круглую сумму на этот, казалось бы, незначительный нюанс стоит заранее.

Чтобы добраться до первого места назначения –– пятизвездочного отеля The Westin Maldives, потребуется как раз гидросамолет. Super он обошелся в $340 на одного человека.

Катаются по крохотному острову с персональным менеджером

Если вы выбрали отель класса люкс, готовьтесь с первых секунд почувствовать себя VIP-гостем. Добираться пешком до номера в пяти минутах от входной двери — дело не царское, поэтому гостям тут предоставляют багги с персональным менеджером. В The Westin Maldives им оказался улыбчивый мальдивец, который вырос на соседнем островке Эйдхафуш с численностью населения 2200 человек.

Снимают виллы с собственным закрытым пляжем

Главный принцип на Мальдивах — приватность. И на то есть веские причины: основной поток туристов — арабские семьи, которые ценят личное пространство. Возможность плескаться в собственном бассейне с выходом на закрытый пляж — дань индивидуальному подходу и, конечно, ценникам.

В укромном The Westin Maldives, расположенном на атолле Баа под охраной ЮНЕСКО, свои «законы». Ешь, пей, спи, веселись и занимайся спортом (внезапно) –– так выглядит руководство к действию для местных гостей. Им предлагают все для незабываемого как лежаче-ленивого, так и активного отдыха: несколько ресторанов с мальдивской и японской кухнями под открытым небом, спортзал с панорамными окнами, работающий 24 часа в сутки (чтобы никаких отговорок!), бассейны с собственным закрытым пляжем, снорклинг, дайвинг и возможность поплавать со скатами в сезон. Ол инклюзив на двоих в таком отеле в несезон (дождливые месяцы с мая по ноябрь) будет стоить от $840 за ночь. А если вы хотите организовывать свой досуг самостоятельно, можно просто арендовать виллу за цену от $539 ночь.

Заселяются в водные бунгало

Водные виллы — любимый аттракцион знаменитостей. В отеле JA Manafaru Maldives на севере Мальдив, который предлагает делюкс-номера посреди экзотического леса с выходом на закрытый белоснежный пляж, расположены роскошные бунгало с гидромассажной ванной, собственным бассейном и качелями. В спальне с королевской кроватью — стеклянный пол, под которым плещется кристально чистая голубая вода. Засыпать и просыпаться под шум волн (и шелест крыльев летучих мышей — безопасных, разумеется) — особый вид удовольствия.

Стоимость одной ночи в водной вилле JA Manafaru Maldives с несезонной скидкой — от $520. Выход на закрытый пляж в этом случае не прилагается, поэтому цены на нее и виллы делюкс плюс-минус одинаковы.

Плавают с прибрежными акулами

Снорклинг, то есть подводное плавание на небольшие глубины с маской и трубкой, — отдельное достояние Мальдив. Домашние коралловые рифы протянулись прямо у отеля The Westin Maldives. Для успешного заплыва не придется никуда ехать: наблюдать за красочным подводным миром можно на собственном закрытом пляже.

Любители острых ощущений могут заняться снорклингом вместе с акулами. К примеру, в отеле Radisson Blu Resort Maldives, где в прошлом году отдыхали Ида Галич и Алексей Воробьев, они резвятся в водах у ресторанов как домашние рыбки. Покружить с зубастыми хищницами можно абсолютно бесплатно (и безопасно): несколько часов аренды маски и ласт входит в стоимость номера.

Проводят спа-дни

Приехать на Мальдивы и не побывать в спа — настоящее преступление. То же самое в своем блоге заявляла бывшая участница «Холостяка» Адель Вейгель, которая отправилась на один из курортов в сопровождении блогера Михаила Литвина. В The Westin Maldives и Radisson Blu Resort Maldives процедуры в комнате со стеклянным полом проводят с роскошными видами на Индийский океан. Массажисты — девушки из Таиланда и Малайзии. Стоимость спа-процедур варьируется в зависимости от ваших пожеланий и начинается с $50.

Наслаждаются винными церемониями

О тонкостях винного производства в Radisson Blu Resort Maldives вам поведает сомелье: в нашем случае это высокий темнокожий мужчина по имени Миша (так он представляется гостям) из Шри-Ланки. Во время винной церемонии вас заводят в океан по колено и предлагают дегустировать, не выходя из воды.

Некоторые менеджеры отелей заходят дальше и предлагают погрузиться в атмосферу Франции в настоящем винном погребе: гостей ждет ужин при свечах в зале с высокими потолками и приглушенным светом — главными атрибутами романтики. Если решите отправиться в JA Manafaru Maldives, не проходите мимо европейского уголка в сердце Индийского океана.

Учатся готовить карри с шеф-поваром

После времени на пляже гость может отправиться на кулинарный мастер-класс. На любом местном курорте окажется карри, которое подается с тунцом или сочной курицей. Есть один нюанс: встретить коренного мальдивца, готовящего как бог, можно не везде. Но нам, как вы уже успели заметить, везет.

Проводником Super в мир мальдивской кулинарии оказался Муса, который вот уже 15 лет работает поваром и живет в отеле JA Manafaru. Муса не только поделится подробнейшей инструкцией по готовке карри, но и облачит вас в фартук и шапочку и по секрету нашепчет рецепт мальдивских лепешек и фирменных салатов.

Катаются на серфе

Серфинг практически круглогодичное мальдивское развлечение. Вспомнить хотя бы серф-кемпинги, которые ежегодно устраивают друзья Тимати! Для своего выезда рэпер и его команда останавливаются на необитаемом острове, где устраивают громкие вечеринки с алкоголем (который, к слову, запрещено провозить на Мальдивы без лицензии).

Лучшим сезоном для серфинга считаются как раз не самые горячие (зато самые дешевые) для отдыха месяцы с мая по ноябрь. Главная причина — дождливая погода, благодаря которой можно ловить двух-трехметровые волны.

Снимают яхты

Двухэтажный особняк с персональным спа-салоном и тренажерным залом далеко не самое люксовое развлечение. Другое дело — яхта и путешествие по необитаемым мальдивским островам и выезд на заплывы с китовыми акулами. Именно так вот уже во второй раз отдыхает «самая уставшая» в России семья Джигана и Оксаны Самойловой. Удовольствие для большой группы может стоить в несколько раз дороже, чем «тривиальный» отдых на острове, и обойдется не менее чем в 30 000 евро.

Завтракают в бассейне

Кому нужны шведские столы, когда в вашем бассейне с утра уже плавает самый лучший в мире завтрак? Некоторые отели (например, JA Manafaru) не скупятся на роскошества в программе и предлагают гостям встречать рассветы со всевозможными утренними десертами прямо в бассейне.

Из других необычных развлечений — возможность посадить любовное дерево на острове или устроить приватный романтический ужин с шатром на берегу океана, где шеф-повар приготовит при вас блюда на костре.

Встречают рассветы на утренней йоге

Кстати, о рассветах. Встречать их можно не только за завтраком в своем бассейне или в открытом спортзале с панорамными окнами, но и, к примеру, на занятиях йогой с индийским наставником.

Любуются дельфинами

Нет, не теми, которые случайно выпрыгивают во время неспешного утреннего заплыва вокруг (хотя и ими тоже). Речь о выездных часовых турах, которые организуют отели. Какой селебой ни был бы гость, дельфинья фортуна улыбается не всем (даже если повезет с погодой), поэтому полагаться здесь стоит только на высшие силы.

Если же гость оказывается в числе счастливчиков, он с большой вероятностью увидит перформанс куда хлеще тех, что показывают в дельфинариях. Дельфины вытворяют трюки у катамарана, словно пытаясь сказать вам: «Смотри, что я умею!»

Итоговые подсчеты: сколько стоит отдых на Мальдивах?