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1 час назад

Рас-эль-Хайм приглашает в увлекательное путешествие на жемчужную ферму

Antenna Daily

Гости Рас-эль-Хаймы могут отправиться в увлекательное путешествие на традиционной лодке для добычи жемчуга.

Рас-эль-Хайм приглашает в путешествие на жемчужную ферму
Фото: Antenna DailyAntenna Daily

Экскурсия начинается в рыбацкой деревне в Аль-Рамсе, где гид расскажет о важности мелководного залива и защищающих его мангровых зарослей. Он поведает о смелых рыбаках, о технике ныряния, которую они когда-то практиковали, и расскажет о различных инструментах, которые рыбаки брали из коробки под названием «биш-тах-тах».

В завершении экскурсии посетители смогут открыть устрицы и посмотреть, не нашли ли они арабскую жемчужину

Затем вы познакомитесь с инновационными научными методами, которые применяются сегодня при добыче жемчуга, и посетите ферму Suwaidi Pearls, расположенную на плавучем понтоне.

В завершении экскурсии посетители смогут открыть устрицы и посмотреть, не сорвали ли они джек-пот, и найти свою собственную арабскую жемчужину, которую можно забрать домой и хранить в сокровищнице.

В сувенирном магазине выставлена изысканная коллекция самых изящных жемчужин из Рас-эль-Хаймы.

Жемчужная ферма Suwaidi Pearls придерживается экологически безопасной системы защиты морской среды. Ферма устроена очень просто, аутентично и работает на солнечных батареях.

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