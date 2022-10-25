Рас-эль-Хайм приглашает в путешествие на жемчужную ферму

Гости Рас-эль-Хаймы могут отправиться в увлекательное путешествие на традиционной лодке для добычи жемчуга.

Фото: Antenna Daily Antenna Daily

Экскурсия начинается в рыбацкой деревне в Аль-Рамсе, где гид расскажет о важности мелководного залива и защищающих его мангровых зарослей. Он поведает о смелых рыбаках, о технике ныряния, которую они когда-то практиковали, и расскажет о различных инструментах, которые рыбаки брали из коробки под названием «биш-тах-тах».

В завершении экскурсии посетители смогут открыть устрицы и посмотреть, не нашли ли они арабскую жемчужину

Затем вы познакомитесь с инновационными научными методами, которые применяются сегодня при добыче жемчуга, и посетите ферму Suwaidi Pearls, расположенную на плавучем понтоне.

В завершении экскурсии посетители смогут открыть устрицы и посмотреть, не сорвали ли они джек-пот, и найти свою собственную арабскую жемчужину, которую можно забрать домой и хранить в сокровищнице.

В сувенирном магазине выставлена изысканная коллекция самых изящных жемчужин из Рас-эль-Хаймы.