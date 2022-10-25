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2 часа назад

Шри-Ланка продлила срок действия визы для граждан России

Вечерняя Москва

Власти Шри-Ланки продлили срок действия визы для граждан России с одного до шести месяцев, режим будет действовать до 25 июня следующего года. Об этом свидетельствует письмо Министерства туризма государства.

Шри-Ланка продлила срок действия визы для граждан России
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Уточняется, что с туристом будут взимать 35 долларов за визит Шри-Ланки.

В туроператоре «Интурист», в свою очередь, рассказали, что в настоящее время наблюдается колоссальный спрос на поездки на Шри-Ланку. Каждый день организация получает несколько десятков заявок.

— Пользуются популярностью не только вылеты на чартерах из Москвы и регионов, но и на стыковочных рейсах иностранных авиакомпаний и отечественного «Аэрофлота», — уточнили в пресс-службе туроператора.

Там также добавили, что продление визы будет способствовать популярности Шри-Ланки среди россиян, передает РИА Новости.

7 октября стало известно, что прямые рейсы авиакомпании «Аэрофлот» на Шри-Ланку будут летать два раза в неделю. Об этом сообщила российский посол в стране Джанита Лиянаге. По ее словам, первый такой самолет вылетел на Шри-Ланку в воскресенье, 9 октября.

До этого сообщалось, что компания «Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы из Москвы в Таиланд с 30 октября. Генеральный консул России в Таиланде Владимир Соснов уточнил, что самолеты из российской столицы в Пхукет будут летать два раза в сутки ежедневно.

Владимир Соснов,Аэрофлот,
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