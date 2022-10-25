Россиянка раскрыла «темную сторону» курорта в Турции

Российская тревел-блогерша отдохнула на популярном турецком курорте Фетхие и раскрыла туристам его «темную сторону». Впечатлениями от поездки она поделилась в личном блоге «Рыжие рассказки» на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам россиянки, Фетхие известен как один из важных туристических центров на Средиземноморье Турции. Его «компаньонами» по побережью являются роскошные Бодрум и Мармарис, с одной стороны, и престижные Анталья с Аланией — с другой.

«Как это часто бывает, у города есть обратная сторона медали — бедные кварталы, малоизвестные туристам и нелюбимые властями, — рассказала автор блога. — В Фетхие трущобы расположены в самом-самом центре, над небольшим базарным кварталом в южной части курорта».

Появились полуразрушенные районы после двух сильных землетрясений в 1957 и 1969 годах.

«Власти тогда, видимо, развели руками (бюджет не резиновый, в отличие от терпения жителей), а народ вздохнул, где-то подпер, где-то подлатал, подрихтовал, и стал жить дальше. До следующего землетрясения», — высказалась девушка.

Блогер отметила, что трущобы Фетхие похожи на конструктор, когда дома собирают «из того, что под рукой». При этом отделкой домов мало кто занимается, поскольку в этих районах отдыхающие практически не появляются и «незачем тратиться на краску и зазря пускать пыль в глаза».