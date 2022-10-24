Первый дизайн-отель открылся в пустыне Саудовской Аравии

На нём расположены виллы и infinity-бассейн. Это первый дизайн-отель сети Banyan Tree.

Фото: Runews24.ru Runews24.ru

Оазис Аль-Ула находится на северо-западе Саудовской Аравии в 400 километрах от Медины на древнем пути благовоний, пишет Elle Decoration.

Здесь можно встретить одну из главных достопримечательностей королевства – археологический комплекс Аль-Хиджр (Мадаин-Салих). Он считается объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

В комплексе для гостей предусмотрены все услуги, начиная от развлечений и активного отдыха до спа-процедур и гастрономических изысков.

Кроме того, сотрудники отеля организуют экскурсии, на которых рассказывают о природе и истории Аль-Улы.

В отеле находятся четыре виллы, дизайн выполнен в современном стиле, но с традиционными навесами. Также в комплексе есть два ресторана с тайской и арабской кухнями.