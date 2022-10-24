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3 часа назад

Первый дизайн-отель сети Banyan Tree открылся в пустыне Саудовской Аравии

runews24.ru

На нём расположены виллы и infinity-бассейн. Это первый дизайн-отель сети Banyan Tree.

Первый дизайн-отель открылся в пустыне Саудовской Аравии
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Оазис Аль-Ула находится на северо-западе Саудовской Аравии в 400 километрах от Медины на древнем пути благовоний, пишет Elle Decoration.

Здесь можно встретить одну из главных достопримечательностей королевства – археологический комплекс Аль-Хиджр (Мадаин-Салих). Он считается объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

В комплексе для гостей предусмотрены все услуги, начиная от развлечений и активного отдыха до спа-процедур и гастрономических изысков.

Кроме того, сотрудники отеля организуют экскурсии, на которых рассказывают о природе и истории Аль-Улы.

В отеле находятся четыре виллы, дизайн выполнен в современном стиле, но с традиционными навесами. Также в комплексе есть два ресторана с тайской и арабской кухнями.

Одна из интересных услуг в спа – это массаж в уединённой пещере среди минералов и благовоний, которые сделаны из выращенных здесь трав.

Заграница,ЮНЕСКО,
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