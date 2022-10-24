5 мест в мире, куда туристов никогда не пустят

В мире есть множество достопримечательностей, где туристов ждут с распростертыми объятиями. Но к некоторым местам путешественникам вход закрыт. Одни просто опасны для людей, а к другим имеют доступ лишь определенные лица. Читайте об этом в материале «Рамблера».

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Остров Ниихау

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Остров в Тихом океане, являющийся частью Гавайского архипелага, знают также под названием «Запретный остров». В 1864 его выкупила Элизабет Макхатчинсон Синклер. Вместе с территорией в ее владения перешли аборигены и овцы. С тех пор остров принадлежит ее потомкам. В 1915 году внук Элизабет Синклер Обри Робинсон закрыл остров для всех посетителей и с тех пор сюда никого не пускают. На острове нет машин, дорог, интернета, мобильной связи, а электричеством жителей обеспечивают солнечные батареи. Здесь полностью сохранен быт гаитян, которые здесь абсолютно счастливы.

Посторонним сюда вход закрыт, в частности, из опасений, что чужаки привезут на остров инфекции. Даже родственники живущих на Ниихау, которые по каким-то причинам решили покинуть остров, могут вернуться обратно, лишь получив приглашение.

Зона 51

Долгое время в США отрицали существование этого места в принципе. И лишь в 2013 году было официально признано, что эта самая секретная и закрытая военная база в стране все же есть. Здесь проводят новые военные разработки и испытывают новое оружие. Многие также считают, что Зона 51 связана с изучением инопланетян.

Попасть сюда могут только сотрудники базы. Никому другому проникнуть на территорию таинственной Зоны 51 не удастся: ее тщательно охраняют.

Гробница Цинь Хуана

Эту погребальный комплекс в Китае, общая площадь которого составляет более 60 кв. км, обнаружили еще в 1974 году, но открывать не стали. Ученые решили, что туристы могут разрушить или повредить ценнейшие для науки вещи.

Кеймада Гранди

На острове в Атлантическом океане, находящемся неподалеку от Бразилии, обитает Ботропойд островной — одна из самых ядовитых змей планеты. Кеймада Гранди — единственное место в мире, где обнаружили популяцию. Остров буквально кишит змеями, поэтому туристов сюда не пускают. Во-первых, это в прямом смысле слова смертельно опасно, а во-вторых, ученые все же намерены сохранить уникальных пресмыкающихся.

Остров Суртсей