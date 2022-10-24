Как сейчас проходит въезд в Таиланд

В течение 2 лет пандемии коронавируса в Таиланде изобретали разные виды ограничений, которые делали практически нереальным посещение страны иностранными туристами. С начала октября все изменилось. Корреспондент TourDom.ru проверил новшества на личном опыте.

Фото: TourDom TourDom

Новые правила въезда

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Для посещения Таиланда больше не нужен ПЦР-тест и сертификат о прививке, нет карантинных отелей и закрытых «песочниц» для отдыхающих. Можно путешествовать свободно по всей стране – открыты все достопримечательности.

Среди новшеств – отсутствие иммиграционной анкеты, которую ранее заполняли по прибытии. Для россиян установлен безвизовый въезд по штампу на 45 дней – правило действует с 1 октября до 31 марта 2023 года.

По прилете в аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке гражданам России теперь необходим лишь загранпаспорт, а также надо предъявить на погранконтроле посадочный талон с авиарейса. Обязательные процедуры – цифровое фото и снятие отпечатков пальцев. Увидев российский паспорт, офицер погранслужбы переключил навигацию на дисплее девайса для дактилоскопии на русский язык.

В отличие от правил на практике не требовали предъявить обратный билет и наличие достаточных финансовых средств. Офицер лишь бегло просмотрел в паспорте отметки о предыдущих посещениях разных стран. После получения багажа – проход через «зеленую» зону без таможенного досмотра.

Условия для въезда также требуют, чтобы срок действия паспорта составлял от полугода до времени выезда из страны. Выбор медстраховки оставлен на усмотрение путешественника.

Сим-карта – в аэропорту

Покупка сим-карты тайского оператора позволяет снизить расходы на сотовую связь. При выходе из таможенной зоны в аэропорту Суварнабхуми есть несколько точек продаж от разных мобильных операторов. Туристам предлагают специальные пакеты на короткие сроки. Например, на 16 дней – безлимитный интернет за 300 бат, а на 30 дней – за 600 бат (1 бат – примерно 1,6 руб.).

Общественный транспорт

Из аэропорта до Бангкока удобно доехать на такси. Заказ происходит через специальные терминалы на привокзальной площади, оплата проезда – по счетчику, плюс 50 бат сервисный сбор. Чтобы водителю было проще сориентироваться, лучше заранее сделать на телефоне скрин с адресом отеля на тайском языке или распечатать его. Для тех, кто любит самостоятельность: на цокольном этаже аэропорта – станция метро, рядом с аэровокзалом – городские автобусы.

Как доехать до моря

Когда туриста не встречает принимающая сторона, то из столицы до курортов несложно добраться самостоятельно. В частности, прямо из аэропорта есть автобус до Паттайи. Стоимость проезда – 143 бата, время в пути – 2 часа. Также есть автобусный маршрут до Хуахина за 325 бат, в дороге – около 4 часов.

До пляжей Пхукета, Краби или Самуи можно долететь с местными авиаперевозчиками из аэропорта Суварнабхуми. Стоимость билетов – от 2 тыс. руб. на сайте бронирования.

Бронирование отеля в Таиланде

При отсутствии безналичной оплаты для бронирования отеля эту проблему можно решить без особых затруднений. Прежде всего поискать гостиницу, которая не требует немедленного платежа. Написать администратору письмо, где изложить затруднения и пообещать наличную оплату при заселении. В частности, оформленную таким образом бронь выполнили: в отеле меня ждали. Уже на месте – перебраться в желаемую гостиницу за наличные.

Другой вариант – найти банковскую карту у друзей (в турагентстве), выпущенную в зарубежном банке.

Платежи только батами

В Таиланде распространен UnionPay и к оплате принимают российские карты этой платежной системы. Чтобы расширить свои возможности безналичных платежей, российские туристы оформляют карту MasterCard в одном из банков Бангкока.

Расплачиваться иностранной валютой в стране не принято. Официальный кросс-курс – около 38 бат за один доллар. Пожалуй, самый невыгодный обмен наличных долларов и евро – в аэропорту Суварнабхуми. В банках и обменных пунктах курсы на доли процента отличаются от значений местного ЦБ.

Сумма обналичивания в банкоматах зависит от лимита в АТМ. Независимо от валюты на счетах, к выдаче доступны только таиландские баты. Стандартная местная комиссия – 220 бат за операцию. Курс конвертации и тарифы за снятие – у каждого банка свой.