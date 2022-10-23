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1 час назад

Как в Таиланде оформить карту местного банка

TourDom

Российские туристы в Таиланде освоили простой алгоритм оформления здесь банковской карты платежной системы MasterCard. При грамотном планировании процедура занимает всего несколько часов. Редакция TourDom.ru уточнила подробности.

Как в Таиланде оформить карту местного банка
Фото: TourDomTourDom

Визит в посольство

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Практичные россияне нашли быстрый и недорогой способ получить карту платежной системы MasterCard во время туристической поездки в Бангкок. Для открытия счета и оформления карты в дополнение к загранпаспорту достаточно получить один документ, который называется «аффидевит о месте жительства и доходах».

Такую справку заверяют в консульском отделе посольства РФ в Таиланде. Форма аффидевита должна быть на английском языке, и, как советуют в чатах, лучше заранее скачать образец в Интернете и заполнить. Прием в дипведомстве осуществляют по предварительной записи на сайте, при этом живая очередь пропускает тех, кто пришел по указанному времени. Услуга – платная.

Банк – в 10 минутах

По откликам туристов, без проблем оформляют карту в центральном офисе Bangkok Bank (локация: 333 Si Lom, Silom, Bang Rak, Bangkok), до которого не больше 10 мин пешком от российского посольства по маршруту в гугл-картах. Здесь также – электронная очередь с талончиком на операцию Open bank account.

Самостоятельно или с помощью сотрудника банка заполняют несколько анкет. В чатах успокаивают, что при слабом знании английского для общения с персоналом будет достаточно переводчика на смартфоне. И также советуют попросить у них помощи для активации всех функций – оплата в Интернете, использование за рубежом, а для кобрендинговых карт – дополнительных опций.

Желательно заранее купить местную сим-карту для телефона и также прямо в банке загрузить мобильное приложение.

Среди других вариантов, предлагаемых в соцсетях, – получить в отеле распечатку о регистрации в миграционной базе, так называемую форму TM-30, и с ней идти в банк. В пабликах также утверждают, что открывали счет и получали карту лишь с одним загранпаспортом.

Стоимость обслуживания

Открытие счета и плата за первый год обслуживания кобрендинговой карты стоит 700 тайских бат. Обязательный минимум на счету – 500 бат. Срок действия карты 5 лет. Ежегодное обслуживание – 600 бат. Возможно оформить простую карту, обслуживание которой стоит 200 бат в год.

При этом оформление без аффидевита из посольства обойдется значительно дороже. В зависимости от офиса и «навязанной» страховки 7–10 тыс. бат, делятся опытом в чатах.

Пополнение счета

Самое сложное – осуществить безналичное пополнение счета в тайском банке со своих российских счетов. Как отмечают в соцсетях, одна из возможностей – SWIFT-перевод из российского банка. Например, в телеграм-канале «Крыша ТурДома Chat» приводят пример перевода с Райффайзен Банка. Другой способ – с помощью платформы криптовалют Binance, в частности через сервис P2P.

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