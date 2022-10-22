Уганда: как добраться из России и что посмотреть

Малознакомая для широкого круга российских путешественников Уганда ждет открытия прямого авиасообщения с Россией. Корреспондент TourDom.ru составил памятку об особенностях пребывания в этой экзотической стране.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Виза Уганды

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Для въезда в Уганду россиянам необходима виза. Ее можно получить онлайн через портал иммиграционной службы страны. Стоимость простой однократной – 50 долларов. Также доступно единое разрешение на посещение кроме Уганды – Кении и Руанды – за 100 долларов. Виза выдается на 90 дней.

Для оплаты необходима зарубежная банковская карта или помощь туроператора. Дополнительно взимается комиссия за обработку. Ответ обычно приходит в течение 4 дней. Получение визы по прилете отменено.

Из ковидных ограничений осталось одно: иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа. (В Уганде не принимают сертификат о прививке российскими вакцинами.) Также путешественник должен пройти вакцинацию от желтой лихорадки. При ее отсутствии привиться возможно по прилете в аэропорту Энтеббе за 40 долларов.

Среди требований – загранпаспорт со сроком действия от полугода с момента выезда из страны, наличие обратного билета и достаточных финансовых средств. По оценкам туристов, в экономном варианте – это от 100 долларов в день на человека без учета экскурсионных программ и развлечений.

В пути – от 12 часов

Между Россией и Угандой есть несколько авиамаршрутов из Москвы и других российских городов со стыковками в третьих странах. Международные рейсы прибывают в аэропорт города Энтеббе, который расположен в 40 км от столицы страны.

В частности, в понедельник, 21 ноября, авиакомпания Emirates предлагает перелет Домодедово – Дубай – Энтеббе. В системе бронирования авиабилетов одно посадочное место – за 73,2 тыс. руб. В дороге – 14,5 часа.

Самый быстрый перелет – из Домодедово на лайнерах Ethiopian Airlines – 12,5 часа. Предусмотрена двухчасовая стыковка в Аддис-Абебе. Стоимость кресла 36,3 тыс. руб. на 22 ноября.

В этот же день есть вылет из Внуково на рейсе flydubai до Дубая, где после 10-часового ожидания будет пересадка на борт до Энтеббе. Время в пути – почти 22 часа, цена – 34,2 тыс. руб.

К примеру, на 23 ноября возможен вариант за 25 тыс. руб. – с тремя перелетами и сменой перевозчика. Сначала на flydubai – Внуково – Дубай, затем на самолетах Kenya Airways по маршруту Дубай – Найроби – Энтеббе. Расчетное время с учетом двух стыковок – 17 часов.

Из Шереметьево в Энтеббе летит авиакомпания Qatar с пересадкой в Дохе. Всего в пути – 16,5 часа, стоимость – 33,5 тыс. руб. на 26 ноября.

Из Санкт-Петербурга перевозчик Turkish Airlines предлагает перелеты Пулково – Стамбул – Энтеббе. В системе бронирования на 21 ноября – за 55 тыс. руб., в дороге – 15 часов. А из Казани в Уганду можно добраться на самолетах flydubai со стыковкой в Дубае за 20 часов при цене 41,7 тыс. руб. Столько же времени занимает дорога из Екатеринбурга до Энтеббе с этим же перевозчиком. Одно место – 40 тыс. руб. также на 21 ноября. Возможны и другие варианты перелетов до Уганды из разных городов.

Что смотреть в Уганде

Цель путешествия в Уганду у туристов всегда одна – увидеть по-настоящему дикую Африку. В стране три десятка национальных парков и заповедников. Для контроля в этой сфере создана Служба охраны дикой природы Уганды – UWA. С ней согласовывают сафари-туры, здесь получают разрешения на охоту и рыбалку, вывоз трофеев. Все услуги платные.

Зимний туристический сезон – с декабря по март. Обычно экскурсионные маршруты стартуют от озера Виктория, где расположены столица Кампала и международный аэропорт.

Именно из этого самого большого водоема континента берет начало Белый Нил. Туристов привлекает 40-метровый водопад Мёрчисона, кроме того, в водах реки много бегемотов и нильских крокодилов. Нил как бы разделяет территорию на две климатические зоны. С одной стороны – дождевые леса со стаями обезьян разных видов. С другой – саванна со стадами жирафов, слонов, буйволов. Трехдневный тур сюда на условиях «все включено» стоит от 300 долларов.

Из популярных маршрутов – поездка в национальный парк королевы Елизаветы. Он находится у подножия гор Рувензори на юго-западе страны. На площади в 2 тыс. кв. км живут не пуганные человеком представители африканской фауны. Прогулка в эти края обойдется примерно в 500 долларов в составе организованной группы.

Еще дальше в горах – парк Бвинди с непроходимыми джунглями с лесными слонами и шимпанзе, стаями редких птиц и эндемичной флорой. Тур из Кампалы на несколько дней может стоить до 1000 долларов, включая все затраты, в числе которых и разрешения от UWA.

Выбор экскурсионных программ достаточно широкий, и всегда можно найти бюджетные варианты.

На побережье озера Виктория – отели для состоятельных туристов и соответствующая инфраструктура с казино, полями для гольфа, ночными клубами и яхтенным спортом. Местные жители отдыхают на пляже Лидо в Энтеббе, где каждые выходные проходят вечеринки.

Деньги в Уганде

Национальная валюта – угандийский шиллинг. К оплате в туристической сфере принимают доллары. Кросс-курс на 18 октября составил 1 доллар – 3831 шиллинг. Судя по комментариям в пабликах, выгоднее менять деньги в обменниках в центре столицы, а в аэропорту Энтеббе он будет примерно на 10% меньше.

Партнером UnionPay в Уганде выступает Orient Bank. Теоретически все банковские карты платежной системы должны обслуживать банкоматы и POS-терминалы данного банка. На практике, как отмечают туристы, безналичная оплата скорее исключение. То же относится и к картам других систем. Поэтому для путешествия необходимо иметь наличные доллары.

Среди советов: для обмена запастись крупными купюрами, а для небольших покупок и оплаты услуг – мелкими. Предпочтение отдают новым сериям. Самые ходовые местные банкноты – достоинством 1000 и 2000. Самая крупная купюра – 50 тыс. шиллингов.

Не забыть о безопасности

При планировании поездки в Уганду стоит изучить вопрос о медицинской страховке. В дополнение к рискам активного отдыха в стране достаточно разных болезней. По отзывам туристов, помощь в рамках страховки оказывают лишь в нескольких крупных клиниках. В большинстве случаев лечение доступно за наличные, и только при возвращении домой можно делать запрос к страховщику на возмещение затрат.

Местные жители в целом доброжелательны к иностранцам. Как отмечают в соцсетях, в городах многие слышали о России и хорошо относятся к россиянам. В целом в стране безопасно для путешественников. Однако повсеместная бедность повышает риск быть обманутым при покупках или ограбленным при прогулках в одиночестве.

Консульский отдел посольства РФ в Уганде рекомендует россиянам перед поездкой заполнить онлайн-форму на сайте дипведомства, а также сообщать об изменении маршрута путешествия и смене авиабилетов для выезда из страны.