Почему отдых на Бали подойдет не каждому

Бали уже много лет считается одной из главных в мире курортных достопримечательностей. Туристы со всего света толпами приезжают сюда, грезя о сказочных пейзажах, теплом океане и духовном просветлении. Некоторые из них влюбляются в остров с первого взгляда и остаются здесь навсегда, в то время как другие бегут с Бали после двух недель отпуска, жалуясь на мусор, загруженность курорта и медлительность местных жителей. Чего действительно ожидать туристам на Бали и насколько этот остров подходит для жизни, «Ленте.ру» рассказала журналистка Алина Шкарупа, переехавшая на индонезийский курорт.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Когда ехать?

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Считается, что Бали — идеальное место для зимовки. Многие приезжают на остров в ноябре и остаются здесь до наступления весны. Но не все знают, что именно в это время начинается затяжной сезон дождей. Духота, 30-градусная жара и внезапные тропические ливни — вот что ждет туристов, наивно мечтающих о спокойном пляжном отдыхе.

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Совсем иначе дела обстоят с апреля по сентябрь: погода на всем острове становится мягкой и солнечной, а температура опускается до комфортных плюс 25. Приезжих в эти «сухие» месяцы намного меньше, поэтому отдых выходит более бюджетным. Все это отражается и на ценах на билеты: добраться на Бали из Москвы в июле стоит всего 30 тысяч рублей, тогда как в ноябре билеты в одну сторону обходятся в 50, а то и 70 тысяч.

Сейчас прямых рейсов до Бали нет, но можно долететь с пересадками в Дохе или Дубае — весь путь с такими остановками займет от 16 до 35 часов

Тем не менее, возможно, ждать прямых рейсов россиянам осталось недолго. Как заявил посол Индонезии в России Хосе Таварес, страна уже ведет переговоры с Россией по поводу возобновления прямого авиасообщения. Кроме того, в Индонезии задумались о внедрении российской платежной системы «Мир». Если стороны договорятся об этом, россиянам будет значительно удобнее путешествовать на Бали.

Что с документами?

Этим летом Индонезия разрешила гражданам России получать визу по прилете, она называется VOA (Visa on Arrival) и дает право находиться на острове 30 дней, а вклеивают ее в паспорт прямо в аэропорту за 35 долларов.

Если вдруг путешественнику так понравится Бали, что он захочет провести здесь больше времени, специальные агентства могут продлить визу еще на 30 дней за дополнительную плату (примерно 3,5 тысячи рублей), но по истечении этого срока необходимо улететь с острова.

Кроме того, Индонезия запрещает въезд в страну непривитым туристам, поэтому сертификат о вакцинации — обязательный документ для поездки, как и медицинская страховка, которая в случае чего покроет лечение COVID-19 и избавит от других неприятностей.

Куда ехать?

На Бали есть несколько основных туристических направлений: Чангу, Букит и Убуд. Если хочется жить в окружении европейских кафе, иметь доступ к океану и серф-школам, лучше выбирать Чангу — это самый густонаселенный район острова.

Нужно иметь в виду, что цены здесь выше, чем в остальных регионах острова. Например, месяц в гестхаусе (комната в гостевом доме с собственной ванной, но общей кухней) стоит в среднем 35 тысяч рублей. А вот за однокомнатную виллу придется отдать минимум 80 тысяч рублей.

80 000 рублей стоит в среднем однокомнатная вилла в популярном районе Чангу в месяц

Более бюджетное жилье можно найти в Убуде. Этот район ближе к центру острова и окружен джунглями, фотографии которых заполонили соцсети. Убуд идеально подходит для тех, кто увлечен духовными практиками и занимается йогой. Но все остальные обычно бегут из Убуда уже через неделю.

Дело в том, что приземленным людям в этом районе невыносимо скучно и даже как-то не по себе из-за обилия «убуднутых» — так в шутку называют жителей Убуда, которые уж слишком преисполнились...

Зато роскошную собственную виллу с пальмами и бассейном во дворе в Убуде можно снять за 50 тысяч рублей в месяц

Третий популярный район для жилья — полуостров Букит, расположенный на самом юге Бали. Здесь в основном живут серферы и те, кто ищет единения с природой, ведь именно здесь находятся самые живописные пляжи. Цены на жилье начинаются от 15 тысяч рублей и доходят до запредельных сумм, все зависит от потребностей конкретного человека.

Другие направления Бали я бы рекомендовать не стала, чем дальше уезжаешь от центра острова, тем хуже развита инфраструктура.

Как искать жилье?

Многие зимовщики, приезжающие на Бали на долгий срок, ищут жилье на маркетплейсах в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) — эти объявления публикуют местные, поэтому цены на дома и гестхаусы чаще всего ниже.

Тем же, кто собирается на Бали на месяц или пару недель, лучше подбирать объект размещения на Booking.com. Главное — не забыть поставить галку «оплата на месте», иначе оплатить жилье с российской карты будет невозможно. Также для бронирования квартир в красивых локациях идеально подходит Airbnb, но этот вариант могут рассматривать только те, кто обзавелся зарубежным «пластиком».

Что с едой?

Любимая часть рассказа всех фанатов Бали — это еда. На острове есть абсолютно все, кроме нормальных шоколадок. Серьезно. Можно быть веганом или вегетарианцем, мясоедом или пескетарианцем — еда здесь найдется для всех, но вот о «баунти» или «сникерсе» можно забыть. Для тех, кто живет здесь очень долго, это настоящая боль, поэтому приезжие часто просят знакомых, собирающихся на остров, привезти пару шоколадок.

В остальном, конечно, на Бали полная свобода выбора: бесконечные кафе со смузи-боулами, авокадо-тостами, всевозможными кашами и раменами. А если вдруг захочется чего-то русского, «для души», — в кафе русской кухни приготовят оливье, борщ, пельмени и вареники. Но, к сожалению, стоит все это недешево.

2000 рублей в среднем стоит ужин на двоих в хорошем кафе

За одно блюдо в среднем здесь отдают 400 рублей, а за напиток — от 250. Ужин на двоих в хорошем кафе выйдет примерно в 400 тысяч местных рупий, это чуть меньше двух тысяч рублей. Однако есть места, где обед обходится в 100 рублей — они называются «варунги». Это локальные кафешки, в которых питаются балийцы. Только выбор блюд в них специфический: жареный рис, жареная лапша, жареные овощи. Каждый день есть такую пищу нельзя, но иногда ради экономии и интересного опыта заглянуть в «варунги» все же можно.

Огромный плюс Бали — дешевые фрукты. Примерно 150 рублей стоит пакет с манго, драгон-фруктом, авокадо и папайей. Покупать их лучше всего на рынках или в маленьких лавочках, которые часто располагаются возле дороги.

При этом огромный минус Бали — плохое вино. Бутылка не очень приятного местного совиньона обходится в 1,5 тысячи рублей. Найти вино Нового Света (или хотя бы итальянское) сложно, но можно. Но цена не порадует: больше трех тысяч рублей

Как передвигаться?

На Бали все пользуются скутерами — это главный способ передвижения по острову. Арендовать хороший новый байк можно за два миллиона рупий, то есть примерно за девять тысяч рублей в месяц. При этом иметь права вовсе не обязательно, зачастую арендодатели даже не спрашивают документов. Но рисковать все же не стоит, иногда бывают проверки на дорогах, и за отсутствие прав могут оштрафовать.

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Здесь также можно взять напрокат машину, но это крайне неудобно: улицы очень узкие, на автомобиле проехать удастся далеко не везде. Ну, а те, кто не умеет водить, пользуются приложением Gojek — это очень классный сервис такси. Скачиваешь приложение, указываешь адрес — и через пять минут приезжает балиец на скутере. Поездка по городу стоит в среднем 100 рублей.

Что смотреть?

Несмотря на крошечность острова, достопримечательностей на Бали так много, что не хватит и месяца, чтобы увидеть все. Начать свое изучение курорта стоит с пляжей. Самые живописные, как уже было сказано выше, находятся на Буките. Среди них Паданг-Паданг, где снимали «Ешь, молись, люби», Дримленд, Меласти и Нуса Дуа. Важно отметить, что из-за больших волн купаться там опасно. Тем, кто плохо плавает или боится глубины, лучше не рисковать, а просто полюбоваться красотой с берега.

Там же, на Буките, расположился величественный храм Улувату, с которого открывается невероятный вид на океан. Приезжать туда лучше на закате, когда золотистые лучи освещают скалы. Но и тут нужно быть осторожным: в храме живут обезьяны, которые так и норовят обокрасть туристов. При мне макака стащила у женщины очки Gucci, а с меня пыталась снять фотоаппарат.

Затем можно отправиться в Убуд, где находятся самые знаменитые рисовые террасы Тегаллаланг и Тропа художников — зрелище по-настоящему завораживающее. В 15 минутах от террас есть несколько водопадов, в которых можно искупаться и заодно сделать пару классных снимков. Самые популярные из них — Тукад Чепунг, Тегенунган и Суват.

Кстати, если знакомство с обезьянами в Улувату кого-то не испугало, а наоборот — воодушевило, им можно отравиться в Лес обезьян, где живет несколько тысяч особей. С некоторыми из них можно сфотографироваться, предварительно дав местному смотрителю немного денег, сколько не жалко. Правда, здесь обезьяны тоже могут нападать на посетителей, самые агрессивные даже дерутся и кусаются.

Но самое яркое воспоминание — восхождение на вулкан Батур. Главный совет: заранее договориться с местным гидом, который сможет довезти туристов на машине прямо к подножию горы, откуда начнется восхождение. Мы сделали иначе: поехали на скутере в ночь и замерзли в джунглях так, что отнимались пальцы

Идеальное время для старта трекинга — три утра, а уже к шести утра путешественники добираются к вершине, проклиная все и превозмогая себя. Однако ощущения от увиденного с лихвой компенсируют все страдания. Встречать рассвет под музыку вместе с другими туристами, согреваться чаем и завтракать сэндвичами с бананами, приготовленными на скорую руку, — в этом весь Бали.

Но восхождение — это лишь часть пути. После победоносного покорения вершины и созерцания прекрасного вида туристам предстоит вернуться вниз по скалистому спуску. Поэтому с собой лучше взять удобную обувь и палки для трекинга, иначе обратный путь превратится в пытку.

Как уживаться?

«Кто понял жизнь, тот не спешит», — именно эта фраза персидского поэта Омара Хайяма лучше всего описывает всех без исключения балийцев. Те, кто привык к быстрому московскому сервису, могут навсегда забыть об этом на Бали. Ожидать свой заказ в кафе 30, а то и 40 минут — это норма. А вести переписку с местными — отдельное удовольствие, ведь в какой-то момент они просто перестают отвечать. Плюс ко всему мало кто хорошо знает английский, поэтому перед поездкой на Бали лучше скачать переводчик.

При этом балийцы очень добрые, гостеприимные и прекрасно относятся к туристам, потому что жители Бали очень религиозны. Они верят в карму и стараются делать только хорошие дела. Кстати, несмотря на то, что Индонезия — мусульманская страна, на Бали сохранилась древняя индуистская религия. Остров также часто называют Островом богов, и сразу чувствуется почему.

Когда гуляешь по улице, прямо на земле то и дело видишь корзиночки из банановых листьев, в которые аккуратно сложены цветы, еда, благовония и иногда даже деньги — эти подношения богам местные делают каждое утро, вне зависимости от погоды и настроения. Что интересно, жители тратят на наполнение корзиночек больше половины своей месячной зарплаты, а получают они в среднем всего 100 долларов в месяц.

Кстати, из-за низкого дохода на острове проблема с похоронами: для местных это очень затратно, ведь по их обычаям тело необходимо сжечь в храме со всеми почестями. Если у семьи нет денег на кремацию, умершего временно хоронят в земле, а затем копят на достойные проводы.

Еще одна причина, по которой похороны могут не состояться вовремя, — праздники. Не только официальные, но и религиозные, которые отсчитываются балийцами по лунному календарю. Иногда создается ощущение, что праздники тут примерно через день, настолько балийцы любят бездельничать.

Что с интернетом?

Так как Бали — место притяжения для работников IT-сферы, то с интернетом здесь проблем никаких: везде есть высокоскоростной WI-FI, а сотовые операторы предлагают сим-карты с лимитом до 50 гигабайт за 600 рублей в месяц. Единственная проблема — разница во времени. С Москвой она составляет пять часов. То есть когда в столице десять утра, на Бали уже прошел обед. Это не очень удобно для удаленщиков с ненормированным графиком.

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Например, я сижу за компьютером до двух часов ночи по местному времени. Вставать при этом в девять утра и идти на йогу, а потом завтракать смузи, как ни в чем не бывало, конечно, не получается. Впрочем, есть немало знакомых, которые даже при таком распорядке дня успевают все: и сходить на массаж, и позавтракать в кафе, и даже искупаться в океане.

Отдельным пунктом хочется упомянуть заказы из интернета. Когда оказываешься в мире, где в интернете можно заказать все то, что не доставляют в Россию, глаза разбегаются. Однако радоваться раньше времени не стоит: на Бали любая зарубежная посылка облагается огромным налогом — 70 процентов от стоимости товара. Желание скупать все подряд сразу отпадает

К счастью, здесь есть свой местный маркетплейс, который называется Tokopedia. Там можно заказать абсолютно все — от зубной щетки до мебели и лимитированных кроссовок Nike. Неудобно только то, что приложение не поддерживает никакие языки, кроме индонезийского, поэтому приходится все переводить.

Итоги

Несмотря на все минусы, Бали — прекрасное место как для отдыха, так и для жизни. При этом достаточно бюджетное: в месяц мы с мужем тратим в среднем около 70 тысяч рублей на двоих (включая жилье), что сильно отличается от средних расходов в Москве при таком же образе жизни.