Бархатный сезон в Грузии: чем республика привлекает туристов

Туристические рекорды с небывалыми доходами в Грузии. С начала года сфера туризма принесла в бюджет страны свыше 150 триллионов рублей. Это почти на 200% больше, чем годом ранее. Даже в сентябре, когда туристический сезон не такой активный, как летом, прибыль превысила 20 миллиардов рублей. Таким образом, кризис в отрасли, вызванный пандемией, преодолен, считают эксперты, передает корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе.

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На календаре конец октября, а температура воздуха выше 20 градусов. Погода в помощь. Туристический сезон продолжается. Гостей привлекают все регионы республики – от Кахетии до черноморского побережья Аджарии.

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В Тбилиси большинство гостиниц забронировано до конца осени. Цены на проживание в отелях стабилизировались. Нет скачков курса лари – нет изменения тарифов. Грузинская валюта укрепилась по отношению к доллару и евро, и это сказалось на ценах. Среди гостей – в лидерах граждане России, Турции и Армении. Приезжают также из Азии и Ближнего Востока.

«Я из Ирана. У вас столько рек и водопадов. Замечательно, мне здесь нравится», – говорит турист из Ирана Абу Джанак.

В горах Аджарии в это время года уже бывает первый снег, но в этом году повезло, бабье лето затянулось. Местные довольны – говорят, теперь в их краях туристический сезон длится круглый год.

«У меня коттеджи у берега реки. Вид прекрасный, воздух чистый. И не дорого. Это и привлекает туристов. Еще и местная еда. Также мы возим гостей на экскурсии», – рассказывает местный житель Джамбул Шаликадзе.

Средний чек – 3,5 тысячи рублей за сутки. Можно принять участие в кулинарных мастер-классах, дегустации вин, побывать на фестивалях, конкурсах и выставках.

В ближайшие выходные гостей будет принимать Кахетия. В Гурджаани состоится большой праздник урожая винограда. Сбор закончен, молодое вино уже в квеври, так что пора отдыхать и встречать гостей.