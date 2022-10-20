Знакомство с Катаром: 10 лучших ночных развлечений в Дохе

Ночная жизнь в катарской столице красочная и захватывающая: бары на крышах, исторические торговые районы и даже приключения в пустыне не оставят вас равнодушными.

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Доха славится своими ультрасовременными небоскребами и шедеврами исламской архитектуры, однако ночью бары на крышах, исторические торговые районы и даже приключения в пустыне открывают город в новом свете.

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Есть тысячи способов познакомиться с красочной и захватывающей ночной жизнью Дохи. Вы можете посетить лучшие рынки Катара, выпить коктейль, любуясь волшебным закатом, или же посидеть с друзьями за кальяном прохладным вечером. Мы выбрали для вас лучшие ночные развлечения Дохи.

1. Рынок Сук-Вакиф.

Взгляните на горизонт Дохи, и вы увидите современный город, полный небоскребов. Но если вы пройдетесь по аллеям рынка Вакиф, вам покажется, что вы возвращаетесь в прошлое. На этих очаровательных улочках находятся исторические шедевры арабской архитектуры, традиционные уличные лавки и изысканные рестораны.

Рынок Вакиф просыпается ночью, когда спадает жара и налетает прохладный ветерок. Здесь вы можете купить местные изделия ручной работы, посмотреть уличные представления, посетить рынок Соколов и посетить художественный музей. Если вы хотите получить более глубокий культурный опыт, погуляйте по улочкам и переулкам вокруг рынка Вакиф.

Four Seasons Hotel: кальянная терраса.

Кальян играет важную роль в арабской культуре. Во время поездки в Доху вы также можете зайти в кальянный бар, чтобы расслабиться, как местный житель.

Кальянная терраса расположена на верхнем этаже отеля Four Seasons, откуда открывается потрясающий вид на город и море. Этот расслабляющий и комфортабельный бар предлагает прекрасный вид и теплое обслуживание.

Ночная прогулка на дау.

Если вам нравится любоваться на закат, вам следует взять традиционную лодку – дау. Большинство речных круизных лайнеров совершают рейс продолжительностью около двух часов и отправляются вовремя, чтобы вы могли насладиться закатом.

Вы можете отправиться в традиционный круиз к Корниш, где деревянные шлюпки будут освещать воду разноцветными огнями. А если же в ваших планах продвинутый и изысканный ужин, то вам нужно обязательно отправиться в Жемчужину Катара. Там много яхт, оборудованных стеклянными окнами, кондиционерами и открытыми палубами, с более просторными и удобными сиденьями.

Насладитесь прекрасным городским пейзажем в PURE Lounge.

Если вы ищете первоклассную ночную жизнь, вы можете отправиться в классический лаундж PURE Lounge отеля Hilton Doha Old Town, чтобы выпить фирменные коктейли, наслаждаясь панорамным видом на Персидский залив и горизонт Западного залива. На 15-м этаже отеля La Saigail вы найдете бар на верхнем этаже Sky View. Здесь вы можете насладиться живыми выступлениями и музыкой ди-джея, потягивая коктейли.

Поскольку в это время выпивать в общественных местах запрещено, большинство заведений, предлагающих крепкие напитки, расположены перед отелем. Они работают для посетителей до раннего утра. Если вы хотите выпить один-два коктейля, любуясь видом на город, вам необходимо заранее забронировать место в баре на верхнем этаже.

Следите за спортивными событиями дня в спорт-баре.

Отведайте мировые закуски, поиграйте в бильярд и получите много спортивной информации в баре отеля. В Дохе довольно много спортивных баров, так что вы не пропустите ни одной последней новости из мира международного спорта. Поскольку распитие крепких напитков в общественных местах запрещено законом, большинство спорт-баров находятся в отелях, таких как Radisson Blu Blu-Ray Hotel, Sheraton Hotel и Holiday Inn.

Популярный спорт-бар Champions расположен в отеле Marquis Marriott в самом центре Дохи и оснащен множеством телевизоров с плоским экраном, транслирующих все лучшие спортивные события со всего мира, а учитывая, что в ноябре в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу, это отличный шанс провести время в приятной кампании, и при этом не пропустить ни одного матча сильнейших футбольных команд мира. Спорт-бар Champions располагается со станцией метро DECC.

Ночной тур по пустыне. Наблюдайте за закатом на песчаных дюнах.

Если вы хотите скрыться от толпы и принять участие в захватывающих ночных развлечениях, то отправляйтесь в катарскую пустыню – в дюнное приключение!

Это путешествие, похожее на американские горки, позволит вам насладиться потрясающими пейзажами и жемчужно-белыми пляжами. Некоторые туристические агентства также позволят вам искупаться в водах Хор-аль-Адаида с чистейшим песчаным дном примерно в 80 километрах к югу от Дохи.

Жемчужина Катара.

Жемчужина Катара - это искусственный остров в Дохе, занимающий площадь в 4 кв. км. Причина, по которой этот остров знаменит, заключается в том, что на острове живет большая часть населения Катара с высоким достатком. Хотя цены в ресторанах на острове высоки, они предлагают лучшие изысканные блюда. В дополнение к десяткам приморских ресторанов, где подают блюда со всего мира, на "Аравийской Ривьере" вы также можете найти бутики, салоны суперкаров и пляжные клубы.

Даже если вы не планируете есть или покупать фирменные продукты в Жемчужине Катара, вам откроются фантастические виды на виллы, благородные дома и пристани для яхт в средиземноморском стиле, которые делают этот остров таким необыкновенным.

Насладитесь ночным видом с набережной Корниш.

Набережная Корниш является популярным местом встреч для местных жителей, которые хотят насладиться прохладной ночью. Кроме того, несмотря на то, что горизонт Дохи впечатляет со всех сторон, именно на набережной Корниш вы найдете самые достойные виды на город.

Благодаря зеленым насаждениям, изысканным ресторанам и лодочным экскурсиям, Корниш стал одной из самых популярных туристических достопримечательностей Дохи. После захода солнца настройте камеру и приготовьтесь запечатлеть золотистый свет, отражающийся на воде и отражающий контуры небоскребов.

Отдохните на пляже или займитесь водными видами спорта.

Посетите пляжный клуб Oyster Bay в отеле St. Regis Doha, чтобы отдохнуть на пляже с белым песком или заняться водными видами спорта, такими как катание на бананах и тюбинг-серфинг. Вы также можете искупаться в бассейне олимпийского масштаба, соединенном с побережьем, и расслабиться.

Также можно посетить пляжный клуб Flip Flops Beach Hut при отеле Grand Hyatt, пользующийся популярностью у тех, кто хочет скрыться от толпы туристов. В отеле Four Seasons вы можете полюбоваться закатом в коттедже на берегу моря или прогуляться по красивым ландшафтным садам отеля.

Общественный лаундж отеля Hilton Doha.

Это один из самых известных ночных клубов Дохи. Он расположен на верхнем этаже отеля Hilton Doha, поэтому вы можете наслаждаться потрясающим видом на горизонт, попивая коктейль или танцуя на танцполе с друзьями. Верхний этаж освещен мягким фиолетовым светом с лазерными эффектами. Кроме того, здесь есть и зона отдыха, где можно сделать перерыв от развлечений.