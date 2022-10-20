Россиян проинформировали об особенностях отдыха в Иордании

Иордания известна красотой своей природы, достопримечательностями и гостеприимством. Однако есть некоторые нюансы, которые россияне должны знать, чтобы получить максимальное удовольствие от отдыха.

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Гость для иорданцев – главный человек в доме. Ему обязательно предложат испить кофе с финиками. Кроме того за дружеской беседой вас угостят фруктами и орешками.

Но не нужно удивляться тому, что за столом вы не увидите хозяйку дома. Женщины в Иордании не выходят к гостям.

Еще одной особенностью является запрет для гостя на перемещение по дому без сопровождения хозяина.

В Иордании не приветствуется откровенная одежда, поэтому собирая чемодан, нужно хорошо продумать гардероб. Шорты и топы придется оставить дома, а с собой лучше взять длинные юбки, платья и закрытые блузы с рукавом.