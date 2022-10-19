Знакомство с Катаром: достопримечательности, которые стоит посмотреть. Продолжаем знакомиться с достопримечательностями Катара в преддверии чемпионата мира по футболу.

Фото: Inc-News Inc-News

Знаковая достопримечательность Катара - башня Aspire

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Башня Aspire, которую невозможно не заметить, расположена в спортивном комплексе Sports City в Дохе, и она заслуживает того, чтобы стать символом Катара. 318-метровое сооружение выполнено в форме факела. Её видно из любого уголка Дохи.Поверхность башни выполнена из тысяч светодиодных лампочек. Когда она светится, со стороны кажется, что она завернута в яркую обертку.

Традиционный рынок Сук-Вакиф

Будучи торговым центром, оживленные аллеи традиционного базара Сук-Вакиф безоговорочно показывают, как изначально выглядели местная культура, архитектура и история Катара.Здесь собираются различные небольшие магазинчики, торгующие разнообразными товарами, такими как специи, финики, орехи и другие ближневосточные деликатесы, парфюмерия, ювелирные изделия, одежда и сувениры ручной работы.

Посетители могут расслабиться и погрузиться в оживленную атмосферу, наслаждаясь традиционной музыкой, искусством и культурными представлениями, которые можно увидеть повсюду на рынке. В ресторанах и кафе подают блюда традиционной катарской кухни, а также блюда азиатской и североафриканской кухни.

Здесь также есть художественные галереи, традиционный рынок орла и сокола, центр для посетителей и т.д., а также отель Bismillah, первый отель Катара, построенный в 1950-х годах, также расположен на рынке. Лучшее время для посещения здесь - вечером, когда послесвечение заходящего солнца падает на весь город и освещает близлежащую мечеть.

Культурная деревня Катара

Культурная деревня Катара и амфитеатр в ней открылись в 2010 году. Они возникли из-за позиционирования страны Катар - маяка культуры и маяка художественных и культурных обменов. В культурной деревне есть театр, две мечети, художественная галерея, а также места для проведения концертов, представлений и выставок в течение всего года.

Одним из самых известных мероприятий, проводимых здесь, является Молодежный кинофестиваль Дохинской киноакадемии, который проводится в ноябре каждого года. Здесь также круглый год можно проводить кинопоказы в помещении и на открытом воздухе.

Впечатляющий амфитеатр является сокровищем культурной деревни. Дизайн сочетает в себе характеристики классического греческого театра с традиционной исламской архитектурой и вмещает более 5000 человек.Культурная деревня расположена недалеко от Жемчужины Катара. Она окружена общественным пляжем с хорошей экологией, разнообразными водными видами спорта и прекрасными ресторанами, где можно насладиться едой.

Верблюжьи бега

Профессиональные верблюжьи бега традиционно известны как спорт шейхов, а катарский верблюжий трек расположен в северной пустыне примерно в часе езды от столицы Дохи. На трассе каждую пятницу с октября по февраль проводятся внутренние и международные соревнования, а самые крупные соревнования пройдут в марте и апреле, когда участники поборются за желанную награду "Золотой меч".

Во время соревнований верблюды надевают красочные гоночные костюмы и получают инструкции от роботов с дистанционным управлением. Это уникальное сочетание традиционных и современных технологий стало символом программы мероприятий Катара, позволяя как местным жителям, так и туристам наблюдать за этим интересным и захватывающим событием.

Замок Азубала

Азубала когда-то была процветающим прибрежным городом в Персидском заливе. В конце XVIII-го и начале XIX-го веков это был главный район сбора жемчуга и торговый центр. После разрушения в 1811 году он был заброшен в начале XX века. Сегодня это одно из наиболее хорошо сохранившихся старых поселений XVIII-XIX веков в этом районе.

После тщательной реставрации крепость Азубала была внесена в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в 2013 году, что также является первым объектом всемирного культурного наследия Катара. Теперь здесь посетители могут получить глубокое представление об истории региона Персидского залива до открытия нефти и природного газа, а также бывшего Катара.

Круиз на закате на дау

Катар окружен морем с трех сторон, поэтому возьмите традиционную деревянную лодку дау, чтобы исследовать спокойные воды Персидского залива и познакомиться с катарскими традициями парусного спорта.

Дау обычно имеют тонкие корпуса и сыграли важную роль в истории торговли Катара. Они в основном используются для перевозки тяжелых предметов, таких как фрукты, пресная вода или товары.

Традиционный корпус украшен мечтательной подсветкой, и гости могут любоваться пейзажем Дохи, наслаждаясь приготовленным на борту барбекю "шведский стол".