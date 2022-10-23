Почему в Турции одинокого мужчину не пустят в клуб

Турецие мужчины эмоциональны и темпераменты. В культуре не принято сдержавать свои реакции, поэтому иногда банальная словесная перепалка может перерасти в скандал, а активное ухаживание станет некомфортным для женщины. С этим связан давний негласный запрет для мужчин в Турции. "Рамблер" расскажет о нем подробнее.

Фото: Рамблер Рамблер

Оказывается, мужчин в увеселительные заведения Турции пускаюти только в сопровождении женщин. Такая компания должна стать механизмом регулирования их поведения. Считается, что рядом с дамой молодой человек будет вести себя достойно, не ввяжется в конфликт с другим мужчиной, не станет флиртовать с чужой женой и воздержится от крепкого алкоголя.

Насколько эта мера работает, сказать трудно. Так как на входе никто не может проверить, является женщина рядом возлюбленной или женой, часто можно сформировать пару исключительно ради входа, а потом разойтись.

Мужчин, конечно, это правило оскорбляет, потому что женщина выступает в роли его контролера. Однако на входах многих заведений продолжают висеть объявления со словами «Damsız girilmez», что значит «Вход без дам воспрещен». С этим столкнулись и граждане России, которые уехали из страны после объявления частичной военной мобилизации.

"Я уехал один, а моя девушка пока осталась в России. Я хотел пойти в клуб потанцевать, потому что в бар мне идти не хотелось. Но без девушки меня не пустили. Через несколько дней одиночества я решил сходить на встречу по обмену опытом, как раз потренировать язык и встретиться с другими людьми, которые оказались в Турции. Но даже туда меня не пустили без пары. Придется искать какую-то подругу в чатах", - рассказал учитель по английскому.