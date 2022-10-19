Житель Турции перечислил шокирующие привычки россиян

Турция — популярный курорт среди россиян. Местный житель назвал три привычки путешественников из РФ, которые вызывают шок у населения республики.

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Мужчина обратил внимание на любовь россиян к привычным продуктам. По приезде в Турцию отдыхающие начинают искать магазины, где можно приобрести гречку, овсянку, творог, молоко и другие товары, чтобы самим приготовить завтрак.

Второй поразительной привычкой россиян стало купание в холодном море с ноября по январь. Местный житель признался, что подобная активность ранним утром, когда столбик термометра не превышает отметку в 20 градусов, считается ненормальной у турок и они даже ноги бы не окунули в столь холодную воду. Третья привычка туристов из России и вовсе вызвала улыбку на лице мужчины.

«Я еще не встречал другого такого добродушного народа, как русские люди. Каждый русский турист съезжая от меня, приглашает к себе в гости, уверяет, что я обязательно должен побывать у вас в России» — приводит слова жителя Турции тревел-блог на платформе «Дзен».