Власти Испании намерены защититься от британских алкоголиков

На западе Испании на Балеарских островах, в частности на Мальорке, хотят справиться с наплывом туристов из Британии, которых притягивает дешевый алкоголь.

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Есть данные статистики, которые показывают, что на 1,2 млн. местных жителей в сезон приходится свыше 600 000 туристов, подавляющая масса которых приезжает на острова лишь за дешевыми горячительными напитками, передает «АиФ», ссылаясь на mallorcadiario.com.

Известно, что на островах вводились штрафы для иностранных алкоголиков, но они не оказались эффективными.

Власти островов призывают правительство Испании выделить им деньги на скупку всех дешевых отелей (1-3 звезды), а также разных дешевых ночных баров и забегаловок. На месте этих заведений необходимо возвести хорошие гостиничные и приличные заведения, в которые будут приезжать не алкоголики из Британии, а платежеспособные туристы со всего мира.

По данным издания, на островах придется ликвидировать около 40 000 «токсичных» заведений. Чтобы выкупить эти здания необходимо не меньше 10 млн. евро.