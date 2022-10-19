Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+4° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
2 часа назад

Власти Испании намерены защититься от британских алкоголиков

FBM.ru

На западе Испании на Балеарских островах, в частности на Мальорке, хотят справиться с наплывом туристов из Британии, которых притягивает дешевый алкоголь.

Власти Испании намерены защититься от британских алкоголиков
Фото: FBM.ruFBM.ru

Есть данные статистики, которые показывают, что на 1,2 млн. местных жителей в сезон приходится свыше 600 000 туристов, подавляющая масса которых приезжает на острова лишь за дешевыми горячительными напитками, передает «АиФ», ссылаясь на mallorcadiario.com.

Известно, что на островах вводились штрафы для иностранных алкоголиков, но они не оказались эффективными.

Власти островов призывают правительство Испании выделить им деньги на скупку всех дешевых отелей (1-3 звезды), а также разных дешевых ночных баров и забегаловок. На месте этих заведений необходимо возвести хорошие гостиничные и приличные заведения, в которые будут приезжать не алкоголики из Британии, а платежеспособные туристы со всего мира.

По данным издания, на островах придется ликвидировать около 40 000 «токсичных» заведений. Чтобы выкупить эти здания необходимо не меньше 10 млн. евро.

Власти островов также отметили, что роста безработицы не будет из-за перепрофилирования злачных мест в приличные заведения.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители