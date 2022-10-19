«За гранью добра и зла»: россиянка об отдыхе в Турции

Россиянка отправилась в бюджетный отель Турции Miarosa Ghazal Resort и пожаловалась на отдых. Своими впечатлениями туристка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Автор публикации сообщила, что путевка обошлась ей всего в 75 тысяч рублей. Она подчеркнула, что не ждала от поездки ничего особенного.

«Но с другой стороны, мы же не бесплатно поехали, — заявила девушка. — Так вот, отель своих денег совсем не стоит».

Отдых в популярной курортной стране читательница портала описала фразой «за гранью добра и зла». Главным разочарованием туристки стал полный мух и мошек пляж. По ее словам, насекомые кусали отдыхающих.

«На пляже не брали еду и алкоголь: мухи облепляют все за две минуты», — написала она.

Российская туристка также рассказала, что сам отель был очень «уставшим», а сантехника, мебель в номерах и посуда в ресторанах — «потрепанными».

«В номере не хватает мыльных принадлежностей, (…) халатов тоже нет даже за дополнительную плату», — сообщила она.