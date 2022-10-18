На Тайвань – за 300 тысяч: стоит ли оно того?

Авиакомпания Emirates с 6 ноября увеличит количество рейсов из Дубая на Тайвань: в дополнение к уже имеющимся вылетам добавится еще один, EK366, который вылетает в 02:50 и прибывает в 14:45 по местному времени. Таким образом, полеты станут ежедневными. С учетом того что Тайвань ослабил ковидные ограничения, редакция подготовила памятку для тех, кто планирует поехать на этот остров.

Фото: TourDom TourDom

Какие ковидные ограничения действуют для туристов?

Увеличение перевозки связано с ослаблением коронавирусных ограничений после более чем двух с половиной лет жесткого пограничного контроля. Впрочем, для россиян изменения могут показаться символичными. Если ранее туристам требовалось проходить обязательный карантин, то теперь достаточно семидневной частичной изоляции. А вместо ПЦР-анализа с 13 октября требуется только тест на антиген. Если приезжий захочет покинуть отель в первые 7 дней, тест нужно сделать в день выхода или накануне, при этом результаты должны быть отрицательными.

Можно ли россиянам?

Тем, кто все-таки решится ехать на таких условиях, понадобится виза, так как Тайвань не включил Россию в экспериментальную безвизовую программу после 31 июля. Программа действовала с 2018 года, но с начала пандемии наши соотечественники все равно не могли ею воспользоваться из-за введенных островом ограничений на въезд. Для оформления гостевой визы туристам понадобятся: загранпаспорт, копия паспорта РФ, две цветные фотографии, справка с места работы, выписка с банковского счета, бронь авиабилета и отеля, заполненная анкета туриста.

Во сколько обойдется полет?

Согласно данным Aviasales, билеты Emirates туда и обратно с 7 ноября по 13 ноября 2022 года обойдутся почти в 293 394 руб. с человека без багажа.