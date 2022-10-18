Самые красивые пляжи Катара

Потрясающие природные пейзажи, чистое синее море и нетронутые пляжи с белым песком ждут вас.

Фото: Inc-News Inc-News

Наряду с роскошными отелями и высотными комплексами, Катар может похвастаться более чем 350 милями потрясающей береговой линии, которая становится еще более приятной благодаря теплому климату Катара. Этот список лучших пляжей Катара вдохновит вас, хотите ли вы заняться сноркелингом, покататься на каяках или просто позагорать.

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При этом важно понимать, что Катар - консервативная мусульманская страна, где строго следят за скромностью. Собираясь на пляж воздержитесь от откровенных бикини и купальных костюмов, ведь на их ношение здесь фактически действует запрет.

Курорты и отели, однако, имеют более мягкую политику.

Пляж Аль-Хор

Один из самых северных пляжей Катара, пляж Аль-Хор (Пурпурный остров) может похвастаться обилием различных видов растений, окрашивающих водно-болотные угодья в впечатляющий фиолетовый цвет во время цветения.

До пляжа Аль-Хор можно легко добраться на машине, благодаря чему он стал популярным местом для кемпинга.Пляж имеет широкий спектр удобств, включая душевые и раздевалки для взрослых и детей. Пикник на лужайке, катание на велосипеде или каяке — отличные варианты для проведения семейного отдыха. Если вам улыбнется удача, вы сможете понаблюдать за фламинго и другими дикими птицами в их естественной среде обитания.

Утолить голод можно в небольшом ресторане с отличным меню на любой вкус. Кроме того, поблизости располагаются несколько грилей-барбекю.

Пляж Аль-Вакра

Источник фото: regencyholidays.comПляж Аль-Вакра расположен в получасе езды на автомобиле южнее катарской столицы. Один из самых живописных пляжей страны идеально подойдет для отдыха всей семьей. Вода здесь прозрачная, а мелководье отлично подходит для купания малышей. Ну а если особой жары нет, для детей организована замечательная игровая площадка, где они смогут выплеснуть всю свою энергию.

Мало кого оставят равнодушными экзотические пейзажи, дикая природа, завораживающие мангровые заросли, окружающие Аль-Вакра. Их здесь в избытке. Понаблюдайте и насладитесь бесплатным педикюром от маленьких рыбок, которые с удовольствием избавят ваши ножки от омертвевшей кожи. Устройте небольшой пикник прямо на побережье или пообедайте в ресторане, расположившемся неподалеку. Посещение Аль-Вакры - отличный способ провести день в Катаре!

Пляж Фувайрит

Ну а теперь направимся на север Катара. Здесь располагается пляж Фувайрит. Нетронутый белый песок, чистое бирюзовое море - среда обитания черепахи Хоксбилл.Стоит отметить, что общение с черепахами для посетителей находится под запретом. Для этого даже часть пляжа на сезон вылупления детенышей попросту отгораживается. От Дохи до Фувайрита на машине придется добираться порядка 1-2 часов, поэтому советуем отправиться в дорогу пораньше. Кроме того, возьмите с собой что-нибудь перекусить, поскольку место не отличается обилием кафе и ресторанов, однако посетить его однозначно стоит.

Пляж Симаисма

Если же вы предпочитаете спокойный и тихий отдых, тогда вам идеально подойдет недавно открывшийся для посещения пляж Симаисма. Это достаточно малолюдное место. Здесь вы можете воспользоваться бесплатными грилями, тенистые зоны подойдут для семейного ужина. Невдалеке располагается детская игровая площадка, продуктовые киоски с мороженым и другими угощениями.му он является малолюдным местом для отдыха с семьей. Бесплатные грили для барбекю и удачно расположенные тенистые зоны также делают его отличным вариантом для ужина вне дома. Поблизости также есть детская игровая площадка и несколько продуктовых киосков и продавцов, продающих охлажденное мороженое и угощения.

Симаисма располагается в небольшой деревушке с одноименным названием в таинственном мангровом лесу. Это место подойдет для любителей рыбалки: понаблюдайте за процессом ловли креветок и иной мелкой рыбы с помощью хадры.Аутентичной атмосферы месту также придают традиционные мечети и магазины.

Пляж Зекрит