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1 час назад

Турист из России объяснил, почему на отдых в Абхазию лучше ехать осенью

СОВА

Свой выбор в пользу осени мужчина объяснил тем, что в Абхазии в это время значительно меньше отдыхающих, чем в разгар сезона. Появляется больше возможностей снять жилье, а водители такси перестают завышать стоимость.

Турист объяснил, почему в Абхазию лучше ехать осенью
Фото: СОВАСОВА

Архитектура и природа Абхазии также впечатлили путешественника. Он нашел в стране множество интересных и красивых мест. Например, разрушенные города Ткуарчал, Акармара, Джантуха и Очамчира, а также водопады, горы и смотровые площадки.

Абхазия не оставила равнодушными в 2022 году и самарских туристов. Они отметили, что для поездок в эту страну подойдет и начало сезона: конец мая - начало июня. Все по тем же причинам – количество отдыхающих и приемлемые цены.

- Конечно, море еще не совсем прогрелось, но лично для нас это не проблема. Волга, бывает, и в июле холоднее. Но цены и количество отдыхающих радует. Уезжали – цены уже начали расти, - рассказал самарец Николай Н.

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