Турист объяснил, почему в Абхазию лучше ехать осенью

Свой выбор в пользу осени мужчина объяснил тем, что в Абхазии в это время значительно меньше отдыхающих, чем в разгар сезона. Появляется больше возможностей снять жилье, а водители такси перестают завышать стоимость.

Фото: СОВА СОВА

Архитектура и природа Абхазии также впечатлили путешественника. Он нашел в стране множество интересных и красивых мест. Например, разрушенные города Ткуарчал, Акармара, Джантуха и Очамчира, а также водопады, горы и смотровые площадки.

Абхазия не оставила равнодушными в 2022 году и самарских туристов. Они отметили, что для поездок в эту страну подойдет и начало сезона: конец мая - начало июня. Все по тем же причинам – количество отдыхающих и приемлемые цены.