Чем Шарм-эш-Шейх отличается от Хургады

Шарм-эш-Шейх и Хургада — самые популярные курорты Египта. Однако при выборе места для отдыха туристы часто начинают смущаться, так как не знают, чем они отличаются, а туроператоры не всегда могут быть компетентны в этом вопросе. О том, чем друг от друга отличаются самые популярные курорты Египта — в материале “Рамблера”.

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Шарм-эш-Шейх

Если сравнивать цены, то туры в Шарм-эш-Шейх будут немного дороже из-за того, что город находится еще в стадии развития. Он также привлекает в себя инвестиции из разных стран и все больше людей хотят застраивать это побережье своими отелями. Здесь больше отелей самой высокой категории, они новее или недавно были отремонтированы. Каждый отель предлагает свой спектр услуг по дайвингу, снорклингу и другим водным развлечениям.

В Шарм-эш-Шейх нужно планировать отдых тем, кто едет за ночной жизнью и активными развлечениями. Здесь очень много различных баров и клубов, которые работают ежедневно. Также отдыхает много молодежи. Однако можно подобрать и отели для семейного отдыха с детьми, но лучше рассматривать в таком случае исключительно первую линию и обращать внимание на то, чтобы в отеле не было шумной анимации ночью.

Хургада

Здесь отдых более спокойный и размеренный, идеально подходит для семей с детьми и пожилых людей. Хургада — древний город, который был основан и обжит довольно давно. Именно поэтому здесь много древних исторических достопримечательностей, и вам даже не нужно отправляться на дальние экскурсии, чтобы все посмотреть — достаточно выйти из отеля.

Этот город может поразить вас спокойным и размеренным отдыхом, Хургада тянется вдоль побережья, поэтому практически все отели здесь построены близко к береговой линии и имеют лояльные цены для постояльцев.