Правда ли, что в Мертвом море невозможно утонуть

Существует мнение, что в Мертвом море невозможно утонуть. Однако это место было названо одним из самых смертоносных мест для купания в Израиле. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Мертвое море омывает Израиль, Палестину и Иорданию. В нем не водятся рыбы и морские животные, так как из-за высокого содержания солей его вода непригодна для жизни. Только некоторые простые водоросли и бактерии обитают в море, и то ближе ко дну. Соленость моря составляет 34%, что в десять раз превышает количество соли в океан.

Если человек плавает в Черном море, он тоже чувствует поддержку из-за содержания соли, но в Мертвом море вода и вовсе выталкивает на поверхность большую часть тела пловца.

В Мертвом море можно спокойно лежать и читать книгу, не боясь укуса медузы или нападения акул. Но означает ли это, что в нем невозможно утонуть? Оказалось, что нет. Ежегодно десятки туристов продолжают тонуть в море. Более того, в 2010 году Мертвое море назвали одним самых опасных мест в Израиле.

Мертвое море было названо вторым самым смертоносным местом для купания в Израиле. По морю трудно перемещаться, а если случайно оказаться в опасном положении, то еще труднее.

Когда твое тело вымещает на поверхность толща воды, дотянуться ногой или рукой до дна невероятно трудно. В целом, человек в воде напоминает буек. И если отдыхающий оказывается в опасном положении, например, лицом в воде, то перевернуться практически невозможно.