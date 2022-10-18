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6 минут назад

Крупнейший венгерский отель Danubius Hotel закроется на зиму ради экономии электричества

Газета.Ru

С ноября по февраль в Венгрии не будет работать крупнейший отель на 499 номеров Danubius Hotel Hungariа. Такое решение было принято в связи с оптимизацией расходов в условиях роста цен на отопление и электроэнергию. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на заявление управляющей компании Danubius Hotels Group.

Крупнейший венгерский отель закроется на зиму
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Отель Danubius Hotel Hungariа будет временно закрыт предварительно с 1 ноября 2022 года до 28 февраля 2023 года. Решение обосновано тем, что отель на 499 номеров при текущих прогнозах загрузки может быть сложно эффективно эксплуатировать в зимний сезон", - сказано в сообщении.

Гости отеля, которые уже успели забронировать номера на эти даты, будут размещены в других отелях сети в Будапеште.

В Danubius Hotels Group отметили, что стараются обеспечить работой всех сотрудников в зимний период несмотря на меньшую заполняемость отелей.

"Эта двойная цель будет достигнута нынешним решением: мы можем предложить нашим гостям множество других вариантов размещения в наших отелях в столице и, что не менее важно для нас, мы сможем во время временного закрытия с ноября позаботиться обо всех наших коллегах", - заявила генеральный директор компании Балажа Ковача.

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