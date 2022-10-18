Крупнейший венгерский отель закроется на зиму

С ноября по февраль в Венгрии не будет работать крупнейший отель на 499 номеров Danubius Hotel Hungariа. Такое решение было принято в связи с оптимизацией расходов в условиях роста цен на отопление и электроэнергию. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на заявление управляющей компании Danubius Hotels Group.