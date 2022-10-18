Что делать, если оказался за границей без полиса

Замдиректора Департамента методологии и андеррайтинга ДМС компании "Росгосстрах" Ольга Купцова рассказала, как оформить страховку за рубежом, передает "Газета.ру".

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По ее словам, для того, что оформить полис ВЗР, находясь уже за рубежом, нужно соблюсти одно условие. При его оформлении вместе с риском "медицинская и экстренная помощь" необходимо дополнительно выбрать опцию "уже в поездке".

"Это очень важно. Если условие "уже в поездке" в полис не включить, то страховка не будет действовать. Стоит также обратить внимание еще на один момент. Если полис страхования у туриста есть, но срок его действия скоро заканчивается, а он решил продлить свое пребывание за границей, то о покупке нового полиса стоит позаботиться заранее", – отметила она.

Купцова отметила, что для условия "уже в поездке" в отношении застрахованного действует временная франшиза сроком на пять календарных дней с даты заключения полиса. Также человек может купить полис для защиты на той территории, которую только собирается посетить. В этом случае опцию "уже в поездке" включать не нужно, поскольку он еще не въехал на территорию страны, для пребывания в которой и покупает полис.