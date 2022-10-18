Культ грязи: как туристы стали ездить в Турцию, чтобы дешево подлечиться

Турция переживает новый туристический бум. Осенью и зимой, когда классический курортный сезон заканчивается, в страну съезжаются путешественники, желающие поправить свое здоровье. С древних времен в термальных источниках искала омоложения египетская царица Клеопатра, а также завсегдатаями лечебных курортов прослыли британские певец Стинг и рок-музыкант Дэвид Боуи, американский актер Дастин Хоффман. Всего в республике около 1,5 тысячи источников. По качеству услуг они не уступают европейским здравницам и спа-курортам Мертвого моря, однако стоят в разы дешевле. Корреспондентка «Ленты.ру» посетила некоторые из них и рассказала о медицинском туризме в Турции.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

С большой грудью и пышной бородой

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Новый аэропорт Стамбула. В очереди на досмотр таможенников стоит вереница бритых налысо мужчин разных национальностей с черными повязками на голове и небольшими симметричными ранами на затылках. Сначала кажется, что это члены какой-то секты совершают странный обряд. Но на самом деле это туристы со всего мира, специально приезжающие в турецкий мегаполис, чтобы сделать пересадку волос.

Стамбул считается меккой подобных операций. Десятки тысяч человек стремятся в мировую столицу пересадки волос, чтобы исполнить давнюю мечту — обрести шикарную шевелюру или пышную бороду. В последнее время медицинский туризм стал одним из приоритетных направлений, в которое власти вкладывают немалые средства. Местные врачи ездят на обучение и стажировки в Европу и США, а также получают современное оборудование.

Интернет завален предложениями медицинских экспресс-туров в крупнейший город Турции, рассчитанными на любой вкус и кошелек. Стоимость услуги начинается от 1,5 тысячи евро. Так, за три дня можно успеть сделать операцию по трансплантации и немного осмотреть город. В стоимость включен трансфер до аэропорта, проживание в отеле, услуги переводчика, необходимые лекарства для восстановления после трансплантации, гарантия и многие другие услуги.

Также на поток в Турции поставлены и различные пластические операции, цены на которые в разы ниже, чем в других западных клиниках. Люди со всего мира летят сюда перекраивать свои тела, ставить виниры, изменять форму носа и ушей. Тут главное не попасться на удочку мошенников — на фоне зашкаливающего спроса на рынке появились аферисты, предлагающие услуги в нелегальных или полулегальных клиниках.

По стопам Ататюрка

Местами паломничества туристов в Турции, мечтающих поправить свое здоровье, стали также горячие источники и грязевые здравницы. В Стамбуле наиболее известный — курорт Ялова. Турки утверждают, что еще 100 лет назад это было излюбленное место отдыха основателя Турецкой Республики — Мустафы Кемаля Ататюрка. Как рассказывают гиды, источники появились здесь в результате землетрясения, произошедшего около четырех тысяч лет назад.

Этими термами много веков назад пользовались еще греки, современные купальни построили в конце XIX века. Позже они пришли в запустение, а всемирно известным курортом и центром здоровья стали уже при Ататюрке.

Температура воды в целебных минеральных источниках достигает 65 градусов, поэтому перед поступлением в бассейны ее остужают до 40 градусов. Считается, что целебная вода с высоким содержанием кальция, серы и натрия лечит болезни желудка, сердечно-сосудистой системы, почек, печени и многие другие. Обычно рекомендуют проходить двухнедельный курс лечения.

До курорта можно добраться на машине — из центра Стамбула придется проехать 100 километров. Либо на пароме — путь по воде занимает около часа 15 минут. Около отелей расположены спа-комплексы с крытыми и открытыми бассейнами, посещать которые разрешается не только постояльцам гостиниц, но и всем желающим.

Вход стоит от 46 лир (155 рублей) для взрослых, отдельно оплачиваются хамам и массаж. Можно приехать на один день либо поселиться в одном из близлежащих отелей — цена за сутки начинается от тысячи турецких лир (3,5 тысячи рублей) на человека

Напротив спа-комплекса находится бывшая резиденция и музей Ататюрка, посещение которых стоит 20 лир (70 рублей). Вокруг озеро и живописные виды. Сам курорт напоминает Карловы Вары в Чехии, хотя стоит при этом гораздо дешевле.

Лукум в одной руке, суджук — в другой

В целом в разных частях Турции полно курортов с приятными ценами, которые малоизвестны иностранным туристам. Термальной столицей республики считается город Афьонкарахисар. Для удобства турки называют его Афьон и рассказывают, что это место также считается родиной лукума, суджука — турецкой пряной колбасы на гриле — и центром мраморной промышленности.

Популярности города способствует его близость к Анталье, Анкаре и Стамбулу. Добраться до него можно на машине за пару часов или на рейсовых автобусах. Ежегодно бальнеологические курорты Афьона посещают около 700 тысяч человек, в основном это местные жители.

Здоровье в этих лечебных источниках в свое время поправляли жители древней Македонии, римляне, фракийцы и византийцы. Самые популярные — термальные источники Газлыгель и Хюдаи. Последние расположены в восьми километрах от города и знамениты грязевыми банями. С глубины 500 метров на поверхность поднимается вода температурой 60 градусов и, смешиваясь с грязью, превращается в вязкую смесь 45 градусов.

Считается, что грязь в Афьоне помогает устранить женские болезни, ревматизм и лечит невралгию

В 20 километрах от Афьона находится Газлыгель, специализирующийся на болезнях почек, желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистых заболеваниях. Температура в источниках немного выше, чем в Хюдаи, однако минералогический и химический состав примерно такой же. Цена за сутки в отеле с завтраками начинается от 921 турецкой лиры (3,2 тысячи рублей) на человека.

Стоит отметить, что концепция лечения на курортах Газлыгель и Хюдаи отличается от других источников Турции. Здесь туристы не принимают ванны, а делают грязевые обертывания.

Звездный курорт

Более дорогим и элегантным городом-курортом, который предпочитают европейские туристы и турецкие спортсмены, актеры, бизнесмены и звезды шоу-бизнеса, считается Чешме, расположенный на берегу Эгейского моря.

С турецкого «чешме» переводится как «фонтан» из-за источников, обнаруженных в районе. Помимо этого, в XVIII-XIX веках в городе было построено множество фонтанов.

Россиянам он известен благодаря знаменитой битве при Чешме, которая произошла в 1770 году во время русско-турецкой войны, окончившейся большой победой русского военного флота. Впрочем, турки об этом историческом событии стараются не вспоминать.

В стране этот фешенебельный курорт с водой лазурного цвета славится чистейшими пляжами, отмеченными «голубым флагом», высоким уровнем сервиса, атмосферой роскоши, а также оздоровительным отдыхом с минеральными водами, лечебными грязями и талассотерапией.

Обычно Эгейское море считается более прохладным по сравнению со Средиземным. Но благодаря термальным источникам в Чешме вода очень теплая. Горячие фонтаны здесь бьют из-под земли в уютных бухтах. Термальные воды богаты содой, кальцием, магнием, бромом, железом и другими химическими элементами

Помимо этого, в районе Измира есть горячие источники Балчова, история которых уходит в глубокую древность — с целебной силой местных вод связаны легенды о царе Агамемноне и воинах-троянцах. Температура воды на курорте колеблется в пределах 35-41 градуса. Сутки в отеле стоят от 756 лир (2,5 тысячи рублей).

Турецкие Мальдивы

Еще одно живописное место, которое обладает целебными свойствами, но пока не очень популярно среди туристов, — озеро Салда в провинции Бурдур, более известное как турецкие Мальдивы. К слову, Мальдивами в стране называют сразу два места. Но обо всем по порядку.

Салда находится в кратере давно потухшего вулкана, и окружающая его местность отличается непривычным ландшафтом. Берег образовался благодаря минералу горной породы гидромагнезиту, который внешне похож на кварцевый песок белого цвета. Этот же минерал придает воде бирюзовый оттенок. Водоем считается одним из самых глубоких озер в стране — 184 метра, а также входит в пятерку самых чистых пресноводных озер на планете.

Впрочем, у самого берега глубина очень маленькая, и чтобы искупаться, придется отплыть хотя бы на 35 метров. К тому же вода в озере пресная и довольно холодная. В самый жаркий день, когда воздух прогревается до 40 градусов, температура в озере не поднимается выше 22 градусов. Хотя это вовсе не мешает многим туристам купаться и принимать лечебные грязевые ванны.

Вода здесь настолько чистая, что ее можно пить — она сладковатая на вкус. В местной грязи содержится большое количество магния, поэтому она полезна путешественникам, страдающим от подагры, артрита и проблем с кожей.

Въезд на территорию на машине стоит 10 лир (35 рублей). Многие купаются и устраивают кемпинги в специально отведенных для этого местах или просто сидят в сосновом лесу в оборудованных для пикника локациях. Единственный минус — почти отсутствует развитая инфраструктура.

На берегу Салда расположено всего несколько кафе. Лучше всего остановиться в ближайшем поселке Ешилова, где находятся недорогие отели и рестораны. Добираться до озера удобно на машине или на автобусе из Антальи. Дорога займет около 2,5 часа. Трассы в Турции хорошие, пейзаж за окном тоже обрадует — коридор из скал сменят сосновые леса, а потом степь, частично засаженная виноградниками.

Большинство туристов приезжают на Салда с пакетами или банками, куда набирают лечебную глину. Кожа после нее становится более подтянутой и шелковистой. Из-за небольшого числа посетителей, рассредоточенных по широкому и длинному пляжу, в этом месте чувствуется умиротворение, спокойствие и безмятежность

Вторые турецкие Мальдивы — полная противоположность первым, поскольку в этом месте всегда полно туристов. Остров Сулу Ада расположен в живописной части Средиземного моря с водой бирюзового оттенка. До острова, находящегося в провинции Адрасан в 30 минутах езды от Кемера, путешественников довозит комфортная яхта. Чтобы избежать жары, лучше выбрать места на нижней палубе — там не так жарко, и дует приятный бриз.

560 лир стоит поездка на яхте на турецкие Мальдивы из Кемера

В целом пляж небольшой и очень многолюдный: яхты с путешественниками сменяют одна другую. Всего в поездке предусмотрены четыре остановки, каждая из которых длится около часа. В течение этого времени можно нырять, прыгать с палубы и фотографировать. Вода в этих местах прозрачная и теплая.

Большой минус — в отличие от настоящих Мальдив, ходить на этом острове придется не по песку, а по крупной гальке, поэтому лучше захватить с собой специальную обувь. Как приятный бонус, на яхте туристов кормят обедом — рыбой с гарниром и овощами.