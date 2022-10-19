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2 часа назад

Россиян попросили быть готовыми к предвзятому отношению в Норвегии

Lenta.ruиещё 3

Посольство России в Осло предупредило туристов о проявлениях дискриминации к россиянам в Норвегии. Об этом пишут «Известия».

Россиян предупредили о предвзятом отношении в Норвегии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В дипмиссии считают, что недавние задержания четырех россиян является дискриминационными и безосновательными. Так, 14 октября посольство узнало об аресте туристов в Норвегии от их родственников, которые заявили о пропаже родных. Отмечается, что дипломатам пришлось самим выяснять местоположение граждан, так как норвежская полиция не делала никаких сообщений российской стороне.

«Посольство и генконсульства в Киркенесе и на Шпицбергене разместили предупреждение для посещающих Норвегию быть готовыми к предвзятому отношению властей», — обратились с просьбой к россиянам представители дипмиссии.

Сообщается, что задержанные российским гражданам был выделен адвокат, сейчас им оказывается необходимая консульская помощь.

17 октября полиция Норвегии сообщила о задержании четырех российских туристов, которым предъявили обвинения в фотографировании запрещенных объектов. 15 октября в аэропорту Тромсе был арестован еще один россиянин из-за двух дронов в его багаже, а 14 октября правоохранители в провинции Финнмарк задержали гражданина России при попытке пересечь границу с двумя беспилотниками.

Ранее в сентябре в Норвегии задумались о закрытии границы для россиян, подобно решению Финляндии. По словам министра юстиции и чрезвычайных ситуаций королевства Эмилие Энгер Мель, власти страны захотели не только запретить въезд российским туристам, но и усилить контроль на границе с Россией.

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