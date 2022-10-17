Турагенты рассказали, какие отели на Мальдивах похожи на турецкие

Иногда бывает так, что туристы, отправившись на Мальдивы ради уединенного отдыха, оказываются разочарованы – они попадают в многолюдные отели, похожие на турецкие. Турагенты, опрошенные корреспондентом TourDom.ru, объяснили, что это за гостиницы и чего от них ждать.

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Анастасия Ронь («Личный Турагент», Москва) привела примеры относительно бюджетных по мальдивским меркам отелей – Sun Island и Paradise Island. «Есть еще Siyam World, но он уровнем немного выше. Шикарный курорт с массой развлечений – Saii, который объединяет три острова». То есть те туристы, которые хотят отдыха почти как в Турции, но с другим морем и видом, могут рассмотреть эти варианты. Для спокойного времяпрепровождения на Мальдивах наша собеседница предлагает рассмотреть Sun Siyam – из бюджетных вариантов, а подороже – Adaaran.

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Подобного мнения придерживается и Анастасия Вахрушева (MaldivesIn). Она также подчеркнула, что на Мальдивах есть разные типы отелей, часть из которых рассчитана на активный отдых. К примеру, к таким гостиницам она отнесла знаменитый 5-звездочный Hard Rock (который входит в Saii) с анимацией и вечеринками. «Из тех, где еще есть хорошая анимация, – Joali 5*. Там выступают даже ребята из Цирка дю Солей. Смотреть нужно именно по запросу туриста. Если едут с детками и им нужно, чтобы в отеле было нескучно, то эти предпочтения следует учитывать».

«Из бюджетных молодежных с анимацией еще можно посоветовать Kuda Bandos. Из более дорогих – W Maldives с подземным ночным клубом», – рассказал редакции Андрей Федоров, руководитель турагентства «Мой тур 24». Он добавил, что самые недорогие варианты – это, как правило, гестхаусы и отели на локальных островах, где проживает местное население. Соответственно, о полном релаксе при таком отдыхе можно и не мечтать. Но это всё будут не те Мальдивы, которые люди привыкли видеть на фотографиях и которые они рисуют в своем воображении про элитный отдых. «Такой отдых только на курортах в дорогих и фешенебельных отелях типа St. Regis Maldives, Nautilus Maldives, Vakkaru Maldives, но это уже совершенно другая ценовая категория», – подытожил Андрей.