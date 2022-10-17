Турция приземлит россиян: теперь лучше ездить в Таиланд и Вьетнам

В Турции будет взиматься новый туристический сбор в размере 2% от стоимости всех услуг, включая проживание в отелях, гостевых домах и прочих объектах размещения. Правила начнут действовать с 1 января 2023 г.

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Пока не уточняется, как именно индивидуальные путешественники будут оплачивать «налог на проживание». В свою очередь, для организованных туристов он, вероятно, будет включаться в общую стоимость тура. Таким образом, питание, оздоровительные процедуры, пользование пляжным оборудованием и прочие услуги, предоставляемые отелем в рамках концепции, будут также облагаться налогом вместе с размещением.

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Что касается расчетов в иностранной валюте, то для определения размера сбора она будет конвертирована в турецкие лиры по курсу Центрального банка, действующему на дату налогооблагаемого события. Таким событием признается день окончания проживания в отеле.

Планы по введению сбора Министерство казначейства и финансов Турции озвучило еще в 2019 г. Вступление нового закона в силу несколько раз откладывалось, в том числе и из-за пандемии COVID-19.

Турция хоть и считает себя дружественной к России страной, но показывает это странным образом. Страна одной из первых присоединилась к демаршу обслуживания карт «Мир». Идея с картами Troy успехом не увенчалась. В Ростуризме заявили, что для простых туристов Troy недоступен, эти карты могут оформлять только те, кто длительно проживает в стране.

Кроме того, Турция поддержала резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, которая осуждает действия России по организации референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Теперь новая напасть.

Между тем с января по июль Турцию посетили 2 млн 97 тыс. российских туристов. Это на 41,46% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Но из-за последних событий россиянам стоит призадуматься, стоит ли покупать турпутевки в эту страну, и обратить свой взор на действительно дружественные территории. Например, на те страны, которые в ходе голосования за пресловутую резолюцию в ООН не стали делать никакого выбора вообще и самоустранились от процедуры. Таких государств оказалось более 40, включая Таиланд и Вьетнам.

Во Вьетнам добраться приморские туристы могут по-прежнему из Москвы стыковочными рейсами или же из Сеула, куда можно долететь по маршруту Иркутск (или Улан-Удэ) – Улан-Батор. Несколько проще станет путь в Таиланд. Так, с конца октября – начала ноября прямые рейсы в Таиланд из Москвы и Иркутска открывают «Аэрофлот» и S7 соответственно. Правда, карты «Мир» в Таиланде еще нет, вопрос только прорабатывается. Но в Управлении по туризму Таиланда ранее отмечали, что россияне в стране без проблем могут купить местную валюту баты за рубли в пунктах обмена.