Знакомство с Катаром: еда и напитки

В преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в ноябре, продолжаем знакомство с этой удивительной страной. На этот раз речь пойдет об еде и напитках, которую предпочитают жители страны.

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Шикарные бранчи, рестораны, отмеченные звездами Мишлен, гламурные коктейль–бары - в Дохе есть всё. При этом старая добрая катарская кухня не обязательно должна разорять. По всему городу разбросаны сотни дешевых индийских ресторанов, где можно купить шаурму, являющуюся одним из основных продуктов питания, а также попробовать Мачбус. Это блюдо немного похоже на индийское Бирьяни: состоит из риса, мяса / морепродуктов и овощей.

Для изысканного угощения загляните в ресторан знаменитого австрийского шеф-повара Вольфганга Пака Cut. В этой заведении инновации обеспечиваются на всех уровнях благодаря уникальному сочетанию кулинарии, сервиса и дизайна.

Также достоин внимания знаменитый японский ресторан Nobu, где вам предложат блюда инновационной японской кухни, необычно оформленные и красиво сервированные, и один из лучших индийских ресторанов в Катаре Saffron Lounge от индийского шеф-повара Винет Бхатия, отмеченный звездой Мишлен.

Стоит отметить, что люди, в том числе семьи, как правило, едят поздно в Катаре. В будний день нет ничего необычного в том, чтобы сесть за стол в 10 часов вечера, а многие кафе открыты до 2 часов ночи (или даже позже по выходным).

Стоит отметить, что только пятизвездочные отели имеют лицензию на продажу алкогольных напитков в Катаре, хотя эмигранты-немусульмане могут получить разрешение на покупку алкоголя. В результате в городе представлен огромный выбор безалкогольных напитков. Попробуйте насыщенный, молочный и очень дешевый карак чай или различные свежие фруктовые соки и коктейли. Если же вам захочется чего-нибудь покрепче, загляните в удивительные бары на крыше в Дохе, откуда открывается потрясающий вид на город.