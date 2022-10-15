Чехия вводит запрет на въезд россиян, но не всех

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский, находясь в Праге, заявил, что страна введет запрет на въезд российских туристов 25 октября. По словам министра, запрет будет распространяться на всех россиян, имеющих туристическую визу, независимо от страны выдачи.

Это означает, что не только россиянам, которым шенгенскую визу выдали чешские власти, но и тем, кто обращался за визой в консульства других стран, ассоциированных с Шенгеном, не будет разрешен въезд в Чехию.

При этом подчеркивается, что речь идет именно о туристических визах, то есть, например, у обладателей бизнес-виз проблем со въездом в Чехию быть не должно.

Напомним, ряд других стран уже приняли аналогичное решение в сентябре. Четыре государства ЕС, граничащие с Россией, — Эстония, Латвия, Литва и Польша — закрыли свои границы для туристов из России 19 сентября.

Министры иностранных дел этих четырех стран заявили, что решение о введении запрета на въезд россиян было принято «на общих основаниях защиты внутренней безопасности, государственной политики и общей безопасности Шенгенской зоны». Ко всему прочему, они призвали другие страны также ужесточить свои правила въезда для россиян.