Знакомство с Катаром: достопримечательности, которые невозможно пройти мимоКатар ноябре примет чемпионат мира по футболу, В преддверии масштабного спортивного мероприятия расскажем об главных достопримечательностях страны, которые стоит посетить.

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Катар обладает богатством природных ресурсов, как и многие страны Ближнего Востока, а также сильным международным влиянием. В этой стране каждый сможет найти себе занятие по интересам. Здесь есть всё: от детских парков, множества развлекательных заведений, музеев, впечатляющих по своей колоритности рынков, до ультрасовременных пляжей и других интересных достопримечательностей.

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Цены туристов приятно удивят, как и высокий уровень туристической инфраструктуры.

Столица Катара – Доха

Доха является главным курортом страны. Здесь вы сможете насладиться обустроенными белоснежными пляжами, совершить шопинг по лучшим магазинам, аутлетам и бутикам.

Этот город на сегодняшний день стал одним из самых быстрорастущих городов мира, одним из самых процветающих городов на побережье Персидского залива, а также экономическим и нефтяным центром страны.

Своими огромными небоскребами, высокотехнологичными сооружениями, историческими памятниками в "старом центре", новейшими развлекательными центрами, бутиками, виллами и искусственными островами Доха ежегодно привлекает миллионы туристов, способствуя росту экономики страны.

Набережная Корниш в Дохе

Набережная Корниш тянется вдоль Персидского залива и является одной из самых популярных мест времяпровождения.

Современные высотки, сосредоточенные в этом месте, обладают потрясающей архитектурой, символизируя экономическое процветание Катара. Комплекс состоит из высококлассных объектов, чередующихся с зелеными парками и зонами отдыха, предлагающими широкий спектр развлекательных мероприятий.

Набережная Корниш за последние годы превратилась в своеобразную визитную карточку, представляющую Катар всему миру.Музей исламского искусства.

Музей исламского искусства

Музей исламского искусства, открывший свои двери для посетителей в 2008 году, является не только главным музеем Катара, но и самым крупным в странах Персидского залива.

Уникальная архитектура здания выделяет его на фоне остальных: ряд огромных каменных блоков, расположенных друг над другом, образуют волшебную композицию в виде башни, которая по внешнему виду напоминает роскошный дворец шейха.

В музее вы найдете коллекцию произведений исламского искусства: керамика, текстиль, рукописи, а также прочие предметы, дающие представление об исламском искусстве.