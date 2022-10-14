Пользователи сети назвали самые ненавистные курортные страны

Пользователи сети назвали Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Занзибар худшими местами для отдыха, в которые они не хотели бы возвращаться. Историями неудачных путешествий поделились читатели форума Reddit.

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Некоторые комментаторы сообщили, что самой ненавистной им курортной страной были ОАЭ и, в частности, эмират Дубай. Один из пользователей сети под ником FuturamaReference назвал его бездушным и поверхностным. «ОАЭ — это мусульманская страна с передовыми технологиями, в которой богатство пересекается с бедностью, — добавил он. — В самом Дубае много бессмысленных архитектурных сооружений, некоторые из них не закончены».

Также многие пользователи форума пожаловались на отдых в Египте. Они отмечали, что в стране очень грязно и опасно, а местные жители настроены к туристам крайне недружелюбно. «К моей жене часто приставали мужчины, когда мы находились на публике, — писали пользователи. — Плюс ко всему, меня ошеломило огромное количество агрессивных торговцев и мошенников».

Комментатор под ником udontnowme подчеркнул, что в Каире с него на каждом шагу пытались содрать деньги. «Так что, как бы сильно я ни любил историю и мифологию Египта, я бы туда больше не вернулся», — заявил он.