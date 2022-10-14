Билеты в Анталью и Стамбул на Новый год дорожают в 2–3 раза

В январские каникулы туристы из Москвы смогут слетать в Анталью как минимум за 65 тыс. руб. Такую цену на период с 29 декабря по 13 января выставила авиакомпания Turkish Airlines. Вылет из Внуково в 2 ночи, отправление из турецкого аэропорта – в 20 часов.

Фото: TourDom TourDom

Дорога в другие праздничные дни обойдется дороже. Например, если выбрать популярные даты, с 30 декабря по 8 января, наиболее дешевым окажется перелет на тех же «туркишах» за 75 тыс. руб. За провоз чемодана требуется доплата около 4 тыс. руб.

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На маршруте Москва – Стамбул интересные цены можно найти у авиакомпании Red Wings. Если отправиться в крупнейший город Турции 29 декабря, а вернуться 13 января, билеты можно приобрести «всего» за 50 тыс. руб. Перевозчик предлагает рейсы в ассортименте: из аэропорта Жуковский можно вылететь в 09:20 и в 19:40, а из Домодедово – в 09:05. Стоимость кресла на всех самолетах одинакова, а за багаж придется доплатить порядка 4 тыс. руб.

Примерно в ту же сумму обойдется и перелет «Аэрофлотом» в эти даты – 51 тыс. руб. Можно выбрать время вылета из Шереметьево – в 11:40 или в 19:50.

Отметим, осенью туристы из Москвы могут выбрать более экономичные варианты. Например, в Стамбул есть возможность слетать рейсом S7 за 30 тыс. руб., а в Анталью – за 27 тыс. на борту Pegas Fly.

Туристы из Санкт-Петербурга заплатят за дорогу в Турцию существенно больше, чем москвичи. Например, кресло на новогодних рейсах в Анталью с 29 декабря по 14 января стоит как минимум 91,5 тыс. руб. Такую цену предложила авиакомпания Pegasus Airlines за перелет со стыковкой в Стамбуле.

Чтобы улететь прямым рейсом, придется отдать 146 тыс. руб. Такова стоимость мест на эти даты у а/к Turkish Airlines – единственного перевозчика, который запланировал зимние вылеты на турецкий курорт из Санкт-Петербурга.

Наиболее экономичный вариант новогоднего путешествия в Стамбул из Санкт-Петербурга – с 29 декабря по 11 января на крыльях Pegasus Airlines. Билеты можно приобрести за 73,7 тыс. руб. в оба конца.